A kiadványban egy kisautó, Suzuki Suzy vezeti végig a gyerekeket a legfontosabb közlekedési szabályokon, és segít megtanulni, hogyan lehetnek biztonságban gyalogosan, kerékpárral, rollerrel vagy akár a családdal együtt az utakon.

A kiadvány célja, hogy élményszerűen adja át a biztonságos közlekedéshez szükséges ismereteket a kisiskolásoknak. A szakmai tartalom kidolgozását az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság felügyelte.

„Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek nyáron is biztonságosan közlekedjenek, hiszen ilyenkor sokan kezdenek a megszokott útvonalakon túl is közlekedni. Hiszünk abban, hogy a közlekedés szabályainak játékos megismertetése hosszú távon is hozzájárulhat a tudatosabb és biztonságosabb közlekedési kultúra kialakulásához. Az ORFK-OBB szakmai támogatásával létrejött kiadvány egyszerre tanít és szórakoztat” – mondta Bonnár-Csonka Zsuzsanna, a Magyar Suzuki Zrt. vállalati kommunikációs vezetője.

A közlekedésben egymás tisztelete közös felelősségünk. Ez a gondolat hívta életre 2015-ben a Közlekedési Kultúra Napját. Azóta minden évben május 11-én a civil szervezetek, a rendőrség és a biztonságos közlekedés mellett elkötelezett vállalatok közösen hívják fel a figyelmet arra, hogy az utakon körültekintően, tudatosan és egymást segítve legyünk jelen.

„Közlekedésrendészeti vezetőként nap mint nap tapasztalom, hogy a biztonságos közlekedés alapjai már gyermekkorban eldőlnek. Ez a kiadvány abban segít, hogy a legfiatalabb korosztály játékos, élményszerű módon találkozzon azokkal a szabályokkal és helyzetekkel, amelyekkel a mindennapokban is szembesülnek. Külön értéke, hogy nem pusztán ismeretet ad át, hanem szemléletet formál: arra tanít, hogy figyeljünk egymásra, és felelősen vegyünk részt a közlekedésben. Meggyőződésem, hogy az ilyen típusú edukáció hosszú távon mérhető hatással van a balesetek számának csökkentésére. A Magyar Suzuki és az ORFK-OBB együttműködése példaértékű, hiszen jól mutatja, hogy a közlekedésbiztonság közös ügyünk: az állami és a piaci szereplők összefogásával tudunk igazán hatékonyan fellépni a balesetek megelőzése érdekében” – hangsúlyozta Berzai Zsolt rendőr alezredes, az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Balesetmegelőzési Osztály vezetője.

A biztonság és a biztonságos közlekedés támogatása a Magyar Suzuki számára kiemelten fontos ügy. Idén ősszel sorozatban ötödik alkalommal szervezi meg a vállalat az „Együtt az utakon” közlekedésbiztonsági kampányát, amely minden évben olyan közlekedési témára hívja fel a figyelmet, amelyben össztársadalmi változásra van szükség.