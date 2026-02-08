Drasztikus lépésre szánta el magát a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság. Mostantól a 37-es főút mentén, a 72. kilométerszelvényben látható egy installáció, amelyet egy sajtótájékoztató keretében mutattak be. Egy emelvényre szerelt roncsautót helyeztek ki az út mellé, amelyen a “LASSÍTS!!! No replay!” felirat olvasható – közölte a rendőrség.

Célja, hogy felhívja a figyelmet a gyorshajtás, az ittas vagy figyelmetlen vezetés, valamint a felelőtlen közlekedési magatartás súlyos, akár visszafordíthatatlan következményeire. A projekt a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság, a Zempléni Spartacus Vadásztársaság, valamint a terület tulajdonosa és az installáció kivitelezője, Vincze Viktor együttműködésével valósult meg.

Fotó: Police.hu

Az installáció bemutatásakor Sáfrányos György r. alezredes elmondta, hogy akár egy pillanatnyi figyelmetlenség is járhat egy egész életre szóló következményekkel. Felhívta a figyelmet, hogy mindenki tartsa be a sebességhatárokat, hangsúlyozta a józan és kipihent vezetést és hogy fel kell készülni a legváratlanabb forgalmi helyzetekre is.

“Ez az autó már nem megy tovább! Legyen ez emlékeztető arra, hogy egy rossz döntés nemcsak egy utat, hanem sorsokat is kettétörhet! Vigyázzunk egymásra az utakon!” – zárta gondolatait az alezredes.

Nem meglepő a rendőrség lépése, hiszen néhány éve történt, hogy Sátoraljaújhely közelében hárman is életüket vesztették egy karambolban, ahol két autó ütközött össze:

