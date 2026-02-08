Drasztikus lépésre szánta el magát a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság. Mostantól a 37-es főút mentén, a 72. kilométerszelvényben látható egy installáció, amelyet egy sajtótájékoztató keretében mutattak be. Egy emelvényre szerelt roncsautót helyeztek ki az út mellé, amelyen a “LASSÍTS!!! No replay!” felirat olvasható – közölte a rendőrség.

Célja, hogy felhívja a figyelmet a gyorshajtás, az ittas vagy figyelmetlen vezetés, valamint a felelőtlen közlekedési magatartás súlyos, akár visszafordíthatatlan következményeire. A projekt a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság, a Zempléni Spartacus Vadásztársaság, valamint a terület tulajdonosa és az installáció kivitelezője, Vincze Viktor együttműködésével valósult meg.

Az installáció bemutatásakor Sáfrányos György r. alezredes elmondta, hogy akár egy pillanatnyi figyelmetlenség is járhat egy egész életre szóló következményekkel. Felhívta a figyelmet, hogy mindenki tartsa be a sebességhatárokat, hangsúlyozta a józan és kipihent vezetést és hogy fel kell készülni a legváratlanabb forgalmi helyzetekre is.

“Ez az autó már nem megy tovább! Legyen ez emlékeztető arra, hogy egy rossz döntés nemcsak egy utat, hanem sorsokat is kettétörhet! Vigyázzunk egymásra az utakon!” – zárta gondolatait az alezredes.

