Tévedésből kapták gyorshajtáson az autósokat Németországban, miután Freudenberg városában egy ismeretlen elkövető egy 50-es táblával takarta ki a korábban már hivatalosan felhelyezett 30-ast. Még múlt hét csütörtökön, azaz szeptember 18-án a kora reggeli órákban értesítették a hatóságokat a turpisságról, így egy rendőr leszerelte a megengedőbb sebességkorlátozó jelzést.

A rendőrség közúti forgalomba való veszélyes beavatkozás kísérletének gyanújával indított eljárást, ugyanakkor az egyenruhások még nem találtak olyan nyomokat, amik közelebb vihetik őket a tettes(ek)hez. „Kanyargós és keskeny az út, ráadásul egy olyan buszmegálló is van itt, amit iskolás gyerekek használnak” – nyilatkozta Niklas Zankowski rendőrségi szóvivő a Bildnek arról, hogy egyébként mi indokolja a 30 km/órás sebességkorlátozást.

▬ Kurioser Einsatz: „Falscher Fuffziger“ in Oberheuslingen ▬ 🚔️ Zu einem etwas kurioseren Einsatz ist die Polizei am... Közzétette: Polizei NRW Siegen-Wittgenstein – 2025. szeptember 19., péntek

A környék jellege miatt az ominózus szakaszon traffipax is található. Egyelőre nem tudni, hányan eshettek a fals tábla csapdájába, de ki fogják elemezni a kamera által készített képeket. Mivel ez esetben megtévesztették a közlekedőt, valószínűleg nem kell gyorshajtási bírság miatt aggódniuk.

„Ilyen helyzetekben úgy kell kezelni a sofőröket, mintha az 50 km/órás sebességkorlátozás lett volna érvényben” – fogalmazott a portál megkeresésére Uwe Lehnart közlekedési szakértő. „Észszerűtlen elvárás lenne a sofőrökkel szemben, hogy minden egyes alkalommal külön tájékozódjanak a hatályos közlekedési szabályokról, vagy hogy egyáltalán megkérdőjelezzék azokat.”

Nem a mostani volt az első eset – még Németországon belül sem –, amikor megpróbálták manipulálni a közlekedési táblákat. Mint arról akkor a Vezess beszámolt, az év elején a klímaaktivisták lendültek akcióba: