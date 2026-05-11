Ha külön típusként kezeljük, a Kia XCeed a 2025-ben eladott 532 példányával jelentéktelen szereplő a magyar újautó-piacon. Ha viszont a Ceed család tagjának tekintjük – hiszen a műszaki alapok teljesen azonosak, beleértve a tengelytávot, és a vezetői környezet is ugyanaz –, ugyanúgy, mint a csapott hátú Proceed modellt, akkor máris 3580 darabos éves forgalomról beszélünk, ami meghaladja a Dacia Duster (3292 db) 2025-ös adatait is.

Nos, a Ceed (illetve ami abból maradt, a Kia Sportswagon kombi) hamarosan megszűnik, helyébe a Kia K4 lép. Gyártásban marad viszont az XCeed, de nem is csak marad, hanem megújul 2026-ra.

A márka zsolnai üzemében május 29-én kerül gyártásba a modernizált crossover, a Sportage, az EV4 és az EV2 oldalán.

Ez azért fontos, mert a fent említett villamosított modellek kedvéért kibővítette és modernizálta gyártósorait a Kia szlovákiai üzeme.

A modellfrissítés részleteivel még adós a Kia, bár a leírtak alapján a műszaki tartalom nem változik a 2022-es modellfrissítéshez képest.

Ami átalakul, méghozzá látványosan, az a külső és belső dizájn: az XCeed minden téren hozzá idomul a márka új arculatához.

A belső térben és funkcióiban is aktualizálták a modellt: megkapta a márkánál immár normának számító, dupla 12,3 colos kijelzőt, a kulcsot akár okostelefonnal is helyettesíthetjük, valamint komfortosabbra hangolták a rugózást.