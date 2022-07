Csinosabb lett a Kia legdögösebb kompaktja

Szeptembertől már új kivitelében kapható Európa-szerte a Kia XCeed, a szabadidőjárművek robusztus stíluselemeivel megbolondított alsó-középkategóriás, ötajtós modell. Habár csak frissítésről van szó, ennek is nagy a jelentősége, mert a Ceed európai eladásaiban ez a változat viszi a prímet.

Újak a LED-es fényszórók, módosították a hűtőmaszk rajzolatát, és átdolgozták a légbeömlőket. A ködfények mostantól az elsődleges lámpatesttel közös házban kaptak helyet, így a Kia tervezői légfüggönyökkel javíthatták a modell aerodinamikáját: ezek csökkentik a kerekek körül ébredő örvényeket és ezzel az autó légellenállását.

Hátul új a diffúzort idéző, fényes fekete lökhárítóbetét, és mostantól csak imitációként jelenik meg benne a dupla kipufogóvég. Újak a keréktárcsák is, valamint a hátsó zárófények belső felépítése is. Újdonság a GT Line felszereltségi szint megjelenése, ami sportos stíluselemekkel erősíti az XCeed megjelenését: a képeink egy részén látható zöld autón ennek a részleteit figyelhetjük meg.

Az utastérben csak részletmegoldások változtak: ilyen a 12,3 colos digitális műszeregység új grafikája, amely mostantól a kijelölt üzemmódtól függően változik, a fényes fekete padlókonzol, vagy a megújult, keskeny keretes belső visszapillantó tükör. Nőtt a puha tapintású felületek aránya, üléskárpitból választható szövet, nyersbőr, műbőr vagy valódi. A GT Line szériát alul egyenesre vágott kormánykerék, fekete tetőkárpit, perforált bőrrel burkolt váltógomb és egyedi üléskialakítás teszi vonzóbbá.

A helykínálat nem változott, ahogy a méretek sem: a 4395 mm hosszú XCeed az ötajtós Ceed (4310 mm) és a Sportage (4515 mm) közé esik. Szintén arany középutat testesít meg az 1495 mm-es teljes magasság (Ceed: 1447 mm, Sportage: 1650 mm). Az üléshelyzet 44 mm-rel magasabb, mint az alap Ceedben, a csomagtartó 426/1378 literes, a hátsó ülések 4:2:4 arányban osztva dönthetők, a csomagtér ajtaja motorosan mozgatható.

A megújuló XCeed háromféle benzines turbómotorja közül kettő régi ismerős, az 1,0 literes 120, az 1,5 literes 160 lóerőt ad le 172, illetve 253 Nm mellett. Fontos újdonság a 204 lóerős, 265 Nm-es XCeed GT – ez az 1,6 literes turbómotoros verzió eddig csak a Ceed és ProCeed kivitelekhez volt elérhető. A GT hétfokozatú, duplakuplungos sebességváltóval álló helyzetből 7,5 mp alatt gyorsul 100 km/órára. A Kia nem mond le a dízeltechnológiáról, bár csak egy konfiguráció érhető el: a mild hibrid 1,6-os 136 lóerőt és 280 Nm-t kínál, vagy 320 Nm-t, ha hétfokozatú duplakuplungos váltóval rendeljük meg.

A 48V-os mild hibrid technológia mostantól az XCeed teljes belső égésű motorkínálatában megtalálható, és akár 10 százalékos fogyasztás-csökkenést eredményez.

Az XCeed most kapja meg a Kia intelligens manuális sebességváltóját (iMT), ami a klasszikus robotizált kéziváltók modern, elektronikus átirata, amely kibővített tartományban teszi lehetővé a start-stop technika működését, és ezáltal akár 3%-kal csökkenti a fogyasztást.

Továbbra is elérhető a 8,9 kWh-os akkuval és 44,5 kW-os villanymotorral, valamint 1,6 literes négyhengeres benzinmotorral szerelt plug-in hibrid. A konnektoros hibrid modell hatfokozatú duplakuplungos sebességváltót kap, vegyes üzemben 44 (városban 60) kilométeres maximális elméleti elektromos üzemet ígér. Legnagyobb rendszerteljesítménye 141 LE, maximális forgatónyomatéka 265 Nm.

Nincs változás a futómű felépítésében, illetve hangolásában: a hidraulikus első bakokkal szerelt modell mindkét tengelyén lágyabb rugókat alkalmaz, az elektromos szervokormányt közvetlenebb reakciókra hangolták, a kormányerők valamivel kisebbek, mint az ötajtós variánson. Továbbra is elérhető a háromfokozatú (normál, öko, sport) üzemmódválasztó rendszer.

Digitális technológiákban eddig is erős volt a Kia Ceed család. Mostantól arra is lehetőség van, hogy a felhőben elmentsük személyes beállításainkat, és azokat egy másik autóban lehívjuk, legyen szó bérautóról vagy közös használatú járműflotta darabjairól, de akkor is praktikus a megoldás, ha új Kiát vásárolunk. Szimpatikus, hogy az XCeed lépést tart a személyes elektronikai cikkek fejlődéséről, mostantól USB C töltőaljzatokat is találunk az autóban, gyorstöltési lehetőséggel.

Az intelligens (adaptív) tempomat új funkciója, hogy képes a navigációs rendszer adatait is alkalmazni, így például a vezérlés önállóan a megengedett maximumra csökkenti a jármű sebességét, illetve érzékeli a veszélyzónaként azonosított útszakaszokat. Emellett kanyarhoz közeledve a biztonságos kanyarvételhez szükséges sebességre lassít, majd az ív kijárata után visszagyorsít az eredeti sebességre.

Továbbfejlesztették a vezető éberségére ügyelő rendszert is: ez mostantól képes kiismerni a vezetési szokásokat, és ha ettől eltérő vezetési stílust észlel, figyelmezteti a sofőrt. A rendszer akkor is csipog, ha előttünk megindul a várakozó sor, de mi állva maradtunk.

Új még az a funkció, amely figyelmeztet, sőt, magától fékez is, ha oldalról közeledő jármű elé készülünk kitolatni.