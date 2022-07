Július 18-én, azaz jövő hét hétfőn mutatják be hivatalosan a Kia XCeed legújabb változatát, mely felfrissített megjelenést és átdolgozott utasteret is takar, ráadásul dinamikus, sportos GT-line felszereltséggel is elérhető lesz, amire korábban még nem volt példa a modell történetében.

Ennek ellenére a dél-koreai márka máris nyilvánosságra hozta az első vázlatokat a ráncfelvarrott crossoverről:

A Kia közleménye szerint az új XCeedtől azt remélik, még vonzóbb lesz a kompakt járművek között, melyhez már korábban is nagy reményeket fűztek. A típus előző generációját ugyanis a Vezess is kipróbálta, a teszt az alábbi linkre kattintva érhető el, akit pedig a Platinum plug-in hibrid érdekel, benyomásainkat itt olvashatja el róla.

A kifejezetten az európai piacra szánt, ötajtós szabadidő-autót magas hatásfokú villamosított hajtásláncokkal szerelik, így továbbra is elérhető lesz a választékban a konnektoros hibrid hajtás.

Az új generációs Kia XCeed európai forgalmazása még idén elkezdődik.