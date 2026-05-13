Bár a pályán idén egyelőre nem neki áll a zászló, a Miami Nagydíj hajrájában egyenesen buta hibákkal dobott el egy potenciálisan jó eredményt, Charles Leclerc élete így sem épp tragikus.

A Ferrari-pilóta a közelmúltban házasodott meg, és amolyan megkésett nászajándékként a napokban feleségével átvehette új luxusjachtját is.

A monacói versenyző korábban egy kisebb, Riva 66 Ribelle hajó tulajdonosa volt, maradt is a gyártónál, de nagyobb, vadonatúj, saját igényei szerint épített jachtra váltott. A 28 éves versenyző a Riva 102 Corsaro Super 2022-ben bemutatott modelljének 20. példányát vásárolta meg.

A 32 méteres, 10 vendég fogadására alkalmas öt lakosztállyal, napozóval, bárral, grillel, minden földi jóval felszerelt, két, egyenként 2638 lóerős motorral hajtott, 28 csomós (52 km/óra) csúcssebességre képes, 330 tengeri mérföldes (611 km) hatótávú hajóért 13 millió dollárt, azaz kis híján négymilliárd forintot fizetett.

A jacht neve Sedici, azaz tizenhat – ez Leclerc F1-es rajtszáma.

Nem tudjuk, megjáratta-e már, mindenesetre Leclerc kedden a Cannes-i Filmfesztiválon is feltűnt (nyitóképünkön) – nem lenne ördögtől való, ha Monacóból stílusosan az új hajóval ruccant volna át a “szomszédba”.

A Ferrari-versenyző spanyol kollégája, Fernando Alonso is a napokban szerzett be egy méregdrága különlgességet, nézd meg!