Február 28-án Charles Leclerc, a Ferrari Forma-1-es versenyzője elvette Alexandra Saint Mleux-t, aki innentől kezdve immár az Alexandra Leclerc nevet viseli. A lagzi nem volt világra szóló, legalábbis a nagyközönség eddig nem látott-hallott róla sokat, de volt egy dolog, ami miatt nem volt titok, hogy a fiatalok örök hűséget esküdtek egymásnak:

az esküvői autó.

Az ifjú pár mindkét tagja világosban volt az 1957-es Ferrari 250 Testa Rossában, melyet két motoros kísért Monaco környékén.

Charles Leclerc casou-se num lendário Ferrari 250 Testa Rossa. Wow. pic.twitter.com/vyd6Q2Iibp — B24 (@B24PT) February 28, 2026

Az autó láttán valószínűleg azok is megálltak egy pillanatra, akik valamiért nem ismerik a sofőr kilétét. Mindössze 33 ilyen négykerekű készült 1957 és 1961 között, megalkotásában pedig közvetlen szerepet játszott a sportautó-vb szabályváltozása, mely 3 literben maximalizálta a motorok hengerűrtartalmát. 2953 köbcentijével meg is felelt ennek az autó, de a Ferrarikhoz méltó módon azért megmaradt a V12-es konfiguráció. A megbízható konstrukció 7200-as fordulaton 300 lóerő leadására volt képes, a 800 kilós autó pedig 270 km/órás csúcssebességet is elérhetett. Manapság ezek az autók 11-13 milliárd forint körüli áron cserélnek gazdát árveréseken, de azért nem jellemző, hogy olyan gyakran feltűnjenek és gazdát cseréljenek.

Charles Leclerc and Alexandra Saint-Mleux got married! pic.twitter.com/hncp4I2mwo — deni (@fiagirly) February 28, 2026

Ami a párt illeti, ők felvállaltan 2023 júliusa óta vannak együtt, ekkor látták őket először Wimbledonban. Saint Mleux franciaországi születésű, Leclerc felbukkanása előtt pedig privát életet élt. Foglalkozásáról sem lehet sokat tudni, azonban az elmúlt időszakban leginkább szépségipari cégekkel kötött együttműködéseket. Leclerc 2025 novemberében kérte meg kedvese kezét, a procedúrában részt vett kutyájuk, Leo is.