Kellemetlen helyzettel kellett szembe nézniük a szegedi utasoknak nemrég, miután egy Solaris Trollino 12AC megmakacsolta magát. A műszaki probléma jellege egyelőre nem ismert, de annyi bizonyos, hogy a felvétel pillanatában a szóló trolibusznak le voltak engedve az áramszedői, vagyis nem csatlakozott a felsővezetékekhez.

Ez azért gond, mert a trolibusz a felsővezetékről kapja az áramot, áramszedő nélkül pedig nem képes önerőből tovább haladni. Csak azok a típusváltozatok tudnak felsővezeték igénybevétele nélkül is közlekedni, amelyek nagy kapacitású akkumulátorral vannak felszerelve, mert azok legalább négy kilométert néhány kilométert meg tudnak tenni önjáró módban. Könnyen elképzelhető, hogy a videón látható Solaris Trollino 12AC nincs ilyennel felszerelve, vagyis áramszedő nélkül teljesen mozgásképtelen.

A felvétel szerint az utasok egy kisebb csoportja tudta csak megmozdítani a trolibuszt a Széchenyi térnél, ami nem meglepő. A Solaris Trollino 12 üres tömege körülbelül 12,5 tonna, legnagyobb megengedett össztömege pedig akár 19,45 tonna is lehet. Ilyen tömeget emberi erővel nem lehet „eltolni” úgy, mint egy személyautót. Ilyenkor – a videón láthatók képsoroktól függetlenül – a segítség inkább arra lehet elég, hogy a járművet a sofőr által oldott rögzítőfék mellett lendületbe hozzák.

A helyzet a kommentelők fantáziáját is megmozgatta. A videó alatt ilyen hozzászólásokat is lehetett olvasni:

“Lassan nem troli bérletet kell váltani, hanem kondi bérlet!”

“Ilyet 20 éve is csináltunk, ha éppen rossz helyen kellett megállnia a trolinak.”

“Minden nap le robban egy troli nem ártana műszakilag át nézni őket mert az utasok nem azért fizetnek hogy tologassák a trolit.”

Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a trolibusz tolása veszélyes lehet, ezért ilyenkor alapvetően az üzemeltető és a járművezető feladata a helyzet rendezése. Az utasok közreműködése kivételes, és fokozott óvatosságot igényel.