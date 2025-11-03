Nem teltek unalmasan a ferraris Charles Leclerc napjai a mexikóvárosi és a sao pauló-i F1-es futamok közötti üres hétvégén. A monacói pilóta ugyanis megkérte párja, Alexandra Saint Mleux kezét. Ebben részt vett kutyájuk, Leo is, akinek a nyakörvén lévő medál fontos szerepet tölthetett be a procedúrában, tekintve, hogy az “apu el akar venni” felirat állt rajta.

A bejegyzés alatt a mezőny több tagja is örömét fejezte ki, többek között Lewis Hamilton, Esteban Ocon, Carlos Sainz is írt Leclerc-nek, de csapata, a Ferrari és a Forma-1 hivatalos oldala is üzent neki.

A pár egyébként felvállaltan 2023 júliusa óta van együtt, ekkor látták őket először Wimbledonban. Saint Mleux franciaországi születésű, Leclerc felbukkanása előtt pedig privát életet élt. Foglalkozásáról sem lehet sokat tudni, azonban az elmúlt időszakban leginkább szépségipari cégekkel kötött együttműködéseket.

