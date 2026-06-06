A Dacia Sandero jött, látott, és győzött. Hosszú út vezetett a sikerhez, de a Sandero igazi szorgos hangyaként a télre készült: az időszakra, amikor a keveset is megbecsülik az autóvásárlók.

Már a 2007-es első generáció hozta az igazán olcsó, relatíve széles körben használható, ötajtós kisautó eszményi karakterét, de pont egy fellendülés, az aranykor utolsó éveit csípte el, amikor minden a sikerről, a növekedésről szólt az autóiparban.

A 2012-es második generáció már jobban helyezkedett a gazdasági világválság utáni turbulens éévekben, és a Top Gear által sokszor poénként tálalt, a videókban egyfajta büntetésként bemutatott, kiröhögött kisautóból sláger lett.

A JATO-adatok alapján 2019-ben ez a Sandero 224 655 darabbal a 7. legkelendőbb új autó volt Európában, és csak öt autóval maradt el a hatodik helytől.

A 2020-ban debütált, és tavaly frissítésen átesett jelenlegi generáció előtt pedig úgymond már kész volt a pálya, a recept működött, csak a babérokat kellett learatni. A francia-román márka termékét addig pofozták, amíg megtalálta a tökéletes elegyét az emészthető olcsóságnak, egész menő külsőnek, és akár családokat is kiszolgáló praktikumnak.

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Így 2024-re a Sandero először lett Európa legkelendőbb új autója teljes piaci összesítésben, és ez volt az első Dacia ami átlépte a 300 ezres példányszámot az éves eladások tekintetében.

Ebben a tesztben a siker okait boncolgatjuk, megnézzük, miért cuppant rá európai magánvevők tömkelege a pár éve még lesajnált típusra, amit még mindig hagyományos motor hajt, esetünkben turbóval, és 100 lóerővel.

Külső Egyértelmű, hogy a külső is szerepet játszik. Egy városi kisautó bő húsz éve még a béna doboz szinonímája volt. Egyszerűen nem is akarták vonzóvá rajzolni a tervezők ezeket a gazdaságos közlekedést ígérő fémkalitkákat. A retró hangulatot, cukiságot meg kellett fizetni, nem véletlenül kaphatott erősebb árazást a Fiat 500-as. A harmadik Sandero viszont ebben a tekintetben jól vizsgázott. Egyáltalán nem gáz, sőt egyenesen mokány kiállású gép, amihez nem is mertek érdemben nyúlni a ráncfelvarrás során. Mivel ma minden pixel és kocka (elég csak megnézni a Fiat Pandát, vagy a Hyundai összes modelljét) a Dacia is váltott, és az idejét múlt Y-alakú motívumokat kidobták az első-hátsó fényszórókból. Helyüket két határozott, szögletes vonal vette át, amelyekből látványosan kiütöttek egy téglát, mintha Super Mario lökte volna meg a sort alulról. A hűtőmaszk is erre rezonál pixelekre emlékeztető fehér pöttyös borítást kapott a frontrész, így már tényleg beleillik a képbe a márka nem is olyan régi-új logója. Ehhez a szögletességhez átrajzolták a lökhárítót is, ami hasonlóan határozott geometriai alakzatokkal frissült. A Sandero 4102 mm hosszú, 1753 mm széles, 1496 mm magas, tengelytávja 2604 mm, hasmagassága 160 mm, a fordulóköre 10,67 méter. A Fabia 6 milliméterrel hosszabb, a Clio rövidebb, az i20 is alig marad el tőle, vagyis a Sandero ma abszolút ott van a B-szegmens sűrűjében. Bár a tesztalany nem Stepway felszereltségű, erről a kivitelről is említést kell tenni, mert szerintem ez a Sandero igazán ütős formája, ahol tényleg megkapjuk azt a maximumot, amit ebből a csomagból ki lehet sajtolni. A Stepway masszív kiállását, egyedi karakterét a sárvédőíveket és a küszöböket védő burkolatok, a vaskos tetősínek, valamint a far-részen futó, sötét tónusú, bordázott sáv garantálja, amely a két hátsó lámpatestet köti össze. A Stepway és a Jogger modellek közös ismérve, hogy a karosszériát védő, fényezetlen fekete műanyagok húsz százalékban másodlagos, újrahasznosított nyersanyagból készülnek. A gyári terminológiában Starkle névre keresztelt textúrán közvetlen közelről szemlélve tisztán kivehetőek az apró, beágyazott szemcsék és darabkák – ez azonban egyáltalán nem gyártási hiba, hanem egy nagyon is tudatos, a nyers ipari dizájnt erősítő formatervezői döntés. Terepmentes kivitelnél az alap Essential felszereltség tényleg a kicsontozott mobilitás szobra, három választható színnel és 15 colos kerekekkel. Csak Expression szinttel választhatunk a hét elérhető színárnyalatból, és így feszíthet a Sandero 16 colos kerekeken, acéltárcsákkal. A tesztgép megjelenését feldobó Borostyánsárga fényezés felára 210 ezer forint.

Belső Belül még ennél is kevesebb változáson akad meg a tekintet, de azért szép lassan feltárulnak a részletek: legkomolyabb újdonságot az áttervezett, szögletesebb, alul-felül lapított kormány jelenti, valamint a 8-ról 10,1 colosra növelt központi kijelző. Igazi Sandero guruk pedig azonnal észrevehetik az áttervezett légbeömlőket melyek a külső menetfények formáját idéző díszítést kaptak. Ami egyszerre üdítő és meglepő, hogy a műszeregység még mindig analóg (a magyar piacon legalábbis), két klasszikus kerek órával közöttük monokróm apró képernyővel! Lassan ezért fognak felárat kérni a prémium gyártók, a valódi, kézműves mutatókért… 16 fotó A Sandero utasterében alapfelszereltségként három darab, masszív, négyzet alapú rögzítési pont található (opcionálisan akár ötre bővítve) stratégiai helyeken: a műszerfalon, a középkonzol oldalán, valamint a csomagtérben. Ezekre a “YouClip” pontokra a tulajdonos egyetlen mozdulattal, bajonettzár-szerű elforgatással stabilan rögzíthet különböző gyári kiegészítőket. Anyagminőségben most is az alapot kapjuk, de ebben nincs meglepetés, fejlődés viszont igen, még a láthatóan alsópolcos kemény plasztikok sem zörögnek, lógnak, az összeszerelés terén a Sandero lépést tart a konkurensekkel. A három tárcsás klímakonzol még mindig a legtökéletesebb megoldás, köröket ver a képernyőre költöztetett agyonbonyolított rendszerekre, minden kézre esik, a kormány mögötti audióvezérlő kis konzol pedig Renault tulajdonosoknak lehet régi ismerős. Ha valamit kritika érhet, az még mindig az ülés. A szövet nem a legkellemesebb egy forróbb napon, és az üléspozíció, maga a támla és ülőlap kialakítása sem optimális ergonómiai szempontból. Magyarul kissé lapos, kevés tartást adó ülőhelyeket kapunk, pont olyat amire józanul számítunk egy ilyen árcédulával árult kocsitól. A második sorhoz kissé szűk ajtónyíláson át jutunk be, felnőtt utasoknak épp elegendő a hely, nem tágas, de tűrhető: pár ujjnyi hely volt a térdeknek magam mögött 184 centiméterrel. További kényelmi extrák viszont nem járnak a hátul ülőknek, gyakorlatilag egy fekete padot, apró ajtózsebet és kilincset kapnak a szabaduláshoz. A hátsó üléstámlák 60:40 arányban dönthetők, amely mozdulat az eredetileg is mély, szabályos alakú 328 literes csomagteret akár 1 108 literesre is képes kibővíteni.

Technika Magyarországon a sima Sandero jelenlegi árlistája két motort tartalmaz: az SCe 65 szívó benzinest és ezt a TCe 100-at, a Stepway kiváltsága az LPG-üzemű, 1,2 literes három hengeres, Eco-G 120 auto kivitel, ami duplakuplungos automatával kapható. A cikk főszereplőjét egy 999 köbcentis, háromhengeres, közvetlen befecskendezéses turbós benzines bírta mozgásra. A hivatalos magyar adat szerint 100 lóerő a csúcsteljesítménye amit 5000–5250/perc között préselhetünk ki belőle, legnagyobb nyomatéka 200 Nm 2900–3500/perc között éled. Hatfokozatú kézi váltó jár hozzá, az erő az első kerekeket hajtja. A végsebesség 180 km/óra, a 0–100-as sprint 9,7 másodperc, ez a rugalmasság pedig az alacsony 1,1 tonnás tömegnek is köszönhető. A futómű elöl McPherson, hátul egyszerű csatolt lengőkar, dobfékekkel.

Vezetés Egyfajta nosztalgikus élmény ma a Dacia Sandero az új autók piacán. Bicskakulcs? Nagyítóval kell keresni. Kézi váltó? A kihalás szélén áll. Itt mindkettő él és virul, sőt a műszerfal is ugyanolyan mint 20 éve. Ez pedig nem pökhendi odaszúrása részemről, sokkal inkább intő jel a többi autógyártó felé. Igenis, a vásárlók java közlekedni akar az autójával, és nem egy guruló multimédia rendszert birtokolni. Nincs szükség tokától-bokáig mindent beterítő képernyőre, külön fanfárral köszönő applikációra, és milliónyi beállításra ahhoz, hogy boldogok legyünk egy autóban. Mégis sok mai gyártó próbál AI-vezérelt fecsegő robotot, és helyettünk döntő, minket állandóan rendre intő rendszereket elengedhetetlen kellékként kínálni. Ellenben a Sandero nem kínál mást, mint amiért az előző generációk megszerették az autózást. Elfordítod a kulcsot, beröffen a karcosan dohogó három henger, és mehetsz. Csak a kötelező táblafelismerő rondít bele a nosztalgikus összképbe, de ezt szerencsére egyetlen dedikált gomb kétszeres megnyomásával el lehet némítani. Itt nem kell a fékhatást összehangolni bonyolult hibrid rendszerek energiavisszanyerő fondorlataival, őszintén, és határozottan lassít a Sandero, mert könnyű. A gyorsítás is ilyen, rajtunk múlik: ha falábbal kezeljük a tengelykapcsolót, akkor bakkecskézik az autó, nem számolja ki helyettünk az algoritmus, mikor kell váltani. A hatfokozatú kézi váltó igazi Renault stílusú habverő, hosszú úton jár, puha érzettel, és a gyors kezelést nem szereti, inkább a nyugodt, megfontolt mozdulatokat. Mégis üde jelenség, mert bármikor visszaránthatom ötből kettőbe, amikor én akarom, és az első kerékre szabadíthatom a gumigyilkos 200 newtonmétert. Ami tegyük hozzá, bőven elég ehhez a konstrukcióhoz, sőt. Dinamikusan, jól gyorsul a Sandero, a 9,4 másodperc 0-100 km/óra között tisztes érték (igen, khmm mert könnyű), és mivel a hangszigetelésen spóroltak a legtöbbet, a szuszogó feltöltő előadását is élvezhetjük. Városban kifejezetten rugalmas, csak el kell felejteni a rendszer által diktált vezetési tanácsokat, és váltási időket, hiszen a kis motor 3-4000-es fordulat között nyomatékos igazán, eddig elforgatva a karcosan dohogó blokkot magabiztosan suhanhatunk a nagyváros nyüzsgő forgalmában. Hátsó túlnyúlása alig van, az orr jól belátható, nagyok az üvegfelületek, így a városi közlekedés könnyed ujjgyakorlat, ezen a felszereltségen még egy elég maszatos képet adó tolatókamera is segít, de a jó öreg tükrökkel is bőven el lehet boldogulni. Autópályára is elegendő a teljesítmény, nem kell kamionok mögött meghúzódni, a zajszigetelés hiánya viszont hallható. Itt a gördülési, a motor, és a menetszél okozta hangok is utat találnak a fülünkhöz, hosszú távon azért fárasztó tud lenni a Sandero: ez nem a naponta lepörgetett száz kilométerek autója, viszont egy családi kirándulás simán vállalható. A motor tehát a sztárja ennek az összeállításnak, aminek csillogását tompítja az alapvetően vattaszerű, könnyű kormány, a már említett makrancos váltó, és a puhára hangolt futómű. Azért ez a generáció komoly előrelépés a modern CMF-B platform miatt, kiszámíthatóan viselkedik, hamar jelentkező alulkormányzottsággal biztonságosan irányítható. Az úthibákon vígan “rugóból” lendül át, egyfajta klasszikus kényelmet hoz, aminek a szokásos árnyoldala, hogy hirtelen mozdulatokra, terhelésváltásokra bárdolatlanul reagál az autó. Nyilván ez már szőrszálhasogatás, hiszen mit várunk ennyiért? A motorban megvan a kraft, hogy egy jobb, pontosabb futóművel még némi élvezet is jusson az “olcsó autó tulajdonosnak”, ehhez pedig tényleg nem méregdrága módosítás kellene, de akkor ott a kínzó kérdés a márkacsoporton belül: ki venné meg a Cliót? Fogyasztása parádés, hibrid varázslat, különféle elektromos kiegészítők nélkül is könnyedén, lazán lehet vele 5,5-5,8 l/100 km környéki átlagfogyasztást produkálni. Ehhez sem tudok mást hozzáfűzni, igen ez a könnyű autók varázsa, 1,1 tonnát röhögve elvisz egy ilyen kis mérges három hengeres motor is.

Költségek A Dacia okos árazását lassan átveszi több gyártó is: úgy tűnik a személyi mobilitás alapvető előnyeit elérhető árral párosító autókat újra kikényszeríti a piac vevői oldala. Az ellenfelei egy olyan ringbe érkeznek, ahol a Dacia Sandero otthon van, sőt itt kovácsolódott a karaktere. Nyitóára 6 149 000 a hervatag szívómotorral, de ott virít mellette a kedvezményes lehetőség: 5 649 000 forint ha finanszírozás nélkül valaki egyből utalja a vételárat. Ez alapvetően csábító, de annyira közel van árban a minden téren felkészültebb TCe 100-as kivitel 6 599 000 forintért, hogy az előbbit nyugodtan besorolhatjuk a vevőcsábító mézesmadzag, a hatmillió alatt hívogató reklámár kategóriájába. Tényleg az olcsóbb szinte dupla idő alatt gyorsul százra (16,7 mp vs 9,7 mp), fogyasztásuk gyakorlatilag azonos, és még menő színeket sem lehet kérni hozzá. Egyértelműen az erősebb kivitel a Sandero igazi énje, ez ad némi karaktert a típusnak. Ami amúgy minden porcikájával az autózást mint az élet egyik kötelező feladatát kipipáló vevőkre céloz, ezt sugallja a bőségesen kitolható (akár hét év vagy 200 000 kilométer) garancia, és a szintén hét évig húzható gyári szervízcsomag is. A Dacia Sandero és vetélytársai – Listaár, forint Citroën C3 1,2 (100 LE) 6 490 000 Dacia Sandero TCe 100 (100 LE) 6 599 000 Volkswagen Polo Trend (80 LE) 5 990 000 Opel Corsa 1,2 Edition (100 LE) 7 640 000 Suzuki Swift 1.2 GL (80 LE) 7 450 000 Hyundai i20 1.0 T-GDi (100 LE) 7 799 000 A 6–7 millió forintos ársáv ma már rendkívül szűkös az új autók piacán, de a Dacia Sandero 1.0 TCe 100 (amely akciósan 6,09–6,29 millió forint körül vihető haza) egyáltalán nincs egyedül. A Suzuki Swift alapmodellje (GL felszereltség) kedvezményesen 6,38 millió forinttól indul, míg a gazdagabb GL+ változat 6,79 millió forint környékén érhető el. A Dacia nyakában liheg a Citroen C3 is: a 100 lóerős, kézi váltós turbómotorral szerelt belépőmodell (YOU felszereltség) 6,49 millió a kiírás szerint, de akciósan 5,99 millió forint. Sőt a Volkswagen is beszuszakolt egy fapados Polo modellt 6 millió alá a 80 lóerős motorral, és ötsebességes váltóval. Kicsi, francia, de nem lehet nem szeretni A Citroën C3 pont olyan, mint amilyennek elképzeled. Vidám, kényelmes, szerethető városi kisautó. Apró motorjával is…