Mindig óriásit dob egy autó belsejének hangulatán a világos kárpit használata. Valószínűleg ennek köszönheti a C3-as is, hogy első pillantásra meg lehet kedvelni a belsejét. A Metropolitan Grey beltérhangulat az Advanced Comfort ülésekkel a Max felszereltségi szintnél alapból jár az autóhoz, egy szinttel lejjebb viszont 580 ezer forintos extra. És ezek az ülések tényleg kényelmesek, vastagok, jó tartással, jól beállítható fejtámlával, pont ahogy azt megszokhattuk a francia autóktól. Az ülések oldaltámasza látványosan nagy, de az puhán párnázott.

Filléres ötlet az ajtók belsejére varrt apró címke, amiből minden ajtóra jutott egy-egy különféle vidám üzenettel, a „be cool-tól a have fun’-ig. Nagyjából négyforintos tétel lehet a uj_c3_koltsegek.xml-ben, de tuti mindenki megjegyzi, aki látja.

A világos kárpit mellett a szinte szögletesre nyomorított kormány a másik, ami szembetűnik az autóba bekukucskálva. De nem csak picike, hanem nagyon alacsonyra is került a kormány, szinte ölbe kell venni vezetés közben, mint a Peugeot már ismert i-Cockpit-jában. Hamar megszokható, és így legalább semmit nem takar ki a mögötte lévő, látszólag képernyőnek tűnő, de igazából vetített műszerfalból.

Az utastér minősége változó, az ajtók, berendezési tárgyak műanyagjai kemény, olcsó anyagok, de ahol esély van arra, hogy hozzáérjünk üzemszerű használat mellett, ott puha felületekhez ér a kéz. Ügyes megoldás a szinte teljes műszerfalat, középkonzolt beborító izgalmas textúrájú textilhuzat, de a középkonzol környékén bőkezűen mért fényes, fekete, sérülékeny és csúnyán öregedő zongoralakk felületekért kár.

Pakolni a két első ülés közötti rekeszbe lehet, de vannak aránylag méretes zsebek az ajtókon is, illetve a hátsó sorban ülők az ülések háttámláján lévő zsebekbe is rámolhatnak. A kesztyűtartó átlagos méretű, van még pohártartó is, és használaton kívül az indukciós töltőfelületet is be lehet lakni.

Kifejezetten jól használható az autó összes kezelőszerve, szerencsére a 10,25 hüvelyk képátlójú érintőképernyő használata egyáltalán nem lett túl hangsúlyos. Sok funkciója nincs is a fedélzeti rendszernek, de amit tud, azt jól csinálja, logikus menürendszerrel. A vásárlók döntő többsége a telefon párosítása után úgyis a vezeték nélküli telefontükrözést fogja benne használni. Ezt szintén vezeték nélküli töltőfelülettel teszi komfortosabbá az autó, de aki a kábeles kapcsolatra vágyik, annak is van hova csatlakoztatnia a telefonját.

Gombok, kapcsolók

Klímavezérlésének saját, jól használható fizikai gombjai vannak, és amiért az Év Autós Fejlesztésének Arany Sublerét azonnal odaadnám, az a kormány baloldalán lévő dedikált gomb, amivel indulás után azonnal ki lehet kapcsolni az elátkozott táblafelismerő rendszert. Igen, valami zseni csinált egy ilyen gombot, hogy az amúgy kötelezően beépítendő, és minden indulásnál automatikusan élesedő rendszer által benézett tábla miatti fals riasztásoktól ne kapj idő előtt agyvérzést.

Meglepő, hogy a négy métert alig meghaladó hosszúságú autóban a második üléssor is teljesen élhető. Méghozzá úgy, hogy a 190 centis magasságomhoz nagyvonalúan beállított vezető ülés mögé másztam be – ez az ajtónyílás szűk alsó része miatt nem könnyű 45-ös lábbal – és még így is jól éreztem magam hátul.

A térdem és az első üléstámla között két ujjnyi, a fejem felett meg nagyjából 4-5 centi marad még üresen. Közben az üléspozíció is jó hátul, talán a háttámla dőlésszögén lehetne egy keveset finomítani, hogy ne úgy üljön benne mindenki, mint Jaruzelski tábornok egy végtelennek tűnő pártkongresszuson.

Csomagtartója a belső tér méretéhez mérten már szerény, mindössze 310 literes, amit 1188 literre lehet feltornázni az 1/3 – 2/3-ad arányban dönthető hátsó ülések háttámlájának lehajtásával. A csomagtartó mély, üregszerű, a világításon kívül csak csomagrögzítő fülek segítik a poggyászrögzítést, és a háttámlák ledöntése után nem lesz sík az így kapott rakodófelület. A tesztautóban pótkerék nem, csak defektjavító készlet volt a csomagtartó legalján.