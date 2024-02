Bútorozása nagyjából maradt olyan, mint volt, viszont a két csúcsváltozat egyedi üléseket kapott, egymástól teljesen különböző mintával, kárpittal, díszvarrással, és logóval. Az üléseknél újdonság, hogy már az utasoldali is állítható magasságú. Műszeregysége felszereltségtől függően 7 vagy 12,3 colos is lehet, a nagyobb négy különböző stílusú grafika megjelenítésére is képes, amelyek tartalma is személyre szabható.

Fedélzeti rendszerének központi képernyője is többféle méretű lehet: 9 vagy 10,5 colos, és aránylag magasra, jól látható helyre építették be. Ezen a korábbinál összetettebb és gyorsabb rendszer fut, képes vezeték nélküli telefontükrözésre, hangvezérlésre, és felhőalapú, az aktuális forgalmi adatokkal is számoló navigációra. USB töltőpontjai már a modernebb és nagyobb töltési sebességre képes C típusúak, emellett vezeték nélküli töltőfelület is van a középkonzol alján.

A minőségérzet változatos, érdekes módon az utasokhoz közelebb lévők amik jellemzően kemények, de rengeteg puha, kellemes tapintású felület is található az autó belsejében. Kifejezetten jó benne az üléshelyzet, kényelmesek az ülései, és a kormány sportos, jó tapintású, rendesen teleszórva gombokkal. Ha már gombok, akkor örülhetünk benne a hagyományos, gombos, kapcsolós klímavezérlő felületnek, valamint a kormány és ülésfűtés gombjainak is.

Bár hátsó ajtaja váratlanul szűk szögben nyitható csak, azért hátra 190 centis magassággal is be lehet mászni. Térdben nem lesz szűk, de a plafon legfeljebb 185 centiig kínál elegendő fejteret, ami az autó méretéhez képest kifejezetten szép eredmény. Csomagtartója 286 literes, dupla fenekű, és mindennek az alján még egy további rekesz is található a kötelező felszereléseknek. Pótkerék nincs az autóban, annak már nem jutott elég hely.