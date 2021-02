84 lóerős szívó benzinmotorral autózva nem nagyon kell attól tartani, hogy a fülünkön kicsorgó adrenalin összemaszatolja majd a kárpitot – mondjuk ez nem is okozna nagy galibát, egy nedves, szappanos ronggyal az egész műanyag miskulanciát percek alatt át lehetne törölni – és ez igaz az i20-asra is. Kényelmes autózáshoz azonban ez is elég, ha pedig mégis fürgébben haladnánk vele, akkor nincs mese, bőven túl kell lökni a fordulatszámmérő mutatóját a 3000-es, vagy akár a 4000-es jelzésen is. Az ilyenkor megérkező motorhang még lelkesítő is lehet előzéskor, autópályán már korántsem ennyire szórakoztató az aránylag rövid ötödik fokozat miatt folyton hangoskodó motor, amit még némi szélzaj is színesít.

Ugyan hosszú távú autózáshoz klassz lenne még egy hatodik fokozat, de ezen felül a váltónak nincs baja, szépen, finoman kapcsolható és nem kell kilométer hosszan mozgatni. Az i20 futóműve ügyes, a kanyarokban teljesen kiszámíthatóan viselkedik, kissé talán feszesebb is, amint amit a 84 lóerős motor indokolna, ennek ellenére az alattomosabb, nagyobb úthibákkal is jól elboldogul, nem kényelmetlen, nem ráz.

Vezetőtámogató rendszerek közül is jó pár megtalálható az i20-asban, így a Comfort felszereltségi szintnél széria a ráfutásos balesetet megelőző rendszer, a visszagurulás-gátló, a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, az éberségfigyelő, a távolsági fényszóró-asszisztens, a vészhelyzeti segélyhívó rendszer és az elöl álló autó elindulására figyelmeztető rendszer is, felárért pedig sávkövető rendszer, holttérfigyelő is rendelhető bele. Aránylag sok – 250 kilométer körüli – autópályás használat mellett az 530 kilométer alatt 6,3 literes átlagfogyasztással zártuk a közös hetet.