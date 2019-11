Modelltől függően akár 108 kilót ad le az új Opel Corsa elődjéhez viszonyítva. A szívómotoros alapverzió 980 kilós, amivel sikerült visszatérni a 19 évvel ezelőtt bemutatott Corsa C súlyszintjére, egy nemcsak az akkorinál, de az elődnél is mintegy 15 százalékkal szilárdabb karosszériával. A fedelek és ajtók nélküli karosszérián 40 kg a megtakarítás, a könnyűfém motorokon 15, az alumínium motorházfedélen 2,4, az első üléseken 5,5 a hátsókon 4,5 kilót sikerült megfogni.

Akárcsak két közvetlen előde, az új Opel Corsa is más kisautókkal megosztott technikára épül. A Corsa D és az E rokon a FIAT Grande Punto volt, most az eddiginél erősebb az összetartozás a szintén új Peugeot 208-cal. Ebből fakad a bal oldali üzemanyag-betöltés is, ami az Opelektől abszolút idegen volt, de a Crossland X után a Corsát is balról kell megtankolni.

Az F Corsa nemcsak összes motorját és a padlólemezét örökölte a 208-tól, hanem azt az izgalmas megközelítést is, hogy azonos karosszériában lesz a benzines és a dízel mellett elektromos verziója is, akárcsak a Golfnak vagy a Konának.

Olyannyira, hogy egyelőre ez a legerősebb modell a maga 100 kW, 136 lóerős villanymotorjával. Az alapváltozat fedélzeti töltője egy fázison 7,4 kW teljesítménnyel képes tölteni, felárért 11 kilowattos a fedélzeti töltő. Az 50 kilowattórás nagyfeszültségű akkumulátorral a hatótávolság 337 km a WLTP-mérés szerint, részletek ebben a cikkünkben.

2020 középétől a Corsa F ajtói okostelefonnal is nyithatók lesznek, ami egyrészt jó azoknak a családosoknak, akik többen használnak egy autót és a kulcs átadását vagy a pótkulcsok használatát ezzel megússzák, de az autómegosztást is segítheti a bejutás, ha valaki erre adná a fejét. Ekkor jön az egy gombnyomásra történő beállást, amikor a kormányzáson felül a fékezés és a gázadás isaz autó dolga illetve a mostani sávtartó és sávelhagyás-figyelmeztetést továbbfejlesztésével születő rendszer, amely a sáv közepén tartja az autót.