Az Opel legnépszerűbb típusát választotta, hogy elkészítsenek egy teljesen elektromos modellt. A Corsa 1982-es premierje óta több mint 13,6 millió példányban hagyta el a gyárkaput. A hatodik Corsa generáció megrendelése néhány héten belül kezdetét veszi, a Corsa-e változattal, amelyet hamarosan követnek a benzin- és dízelmotoros változatok is.

Hossza 4,06 méter, kupészerű tetővonala 48 milliméterrel alacsonyabb a típuselődénél, a vezetőülés pedig 28 milliméterrel került lejjebb.

Az elektromos Corsa technikája és asszisztensrendszerei eddig csak magasabb kategóriákban voltak elérhetők. Az autó egyik újdonsága az adaptív, vakításmentes IntelliLux LED mátrix világítás, amelyet először kínál autóihoz az Opel. Összesen nyolc fénydiódát vezérel nagyfelbontású, legújabb generációs frontkamerája; a fénykéve automatikusan és folyamatosan alkalmazkodik a mindenkori közlekedési helyzethez, illetve környezethez.

A jelzőtábla-felismerő rendszer új kamerája több információt gyűjt be, például a LED-es jelzéseket is értelmezi. A navigációs készülék a monitoron mutatja a tárolt sebességlimiteket. Újdonság továbbá a holttér-figyelő, a távolság tartó adaptív tempomat és a szenzorvezérlésű oldalvédelem. De vészfék-asszisztenst és parkolás-segédek is kérhetők az új Corsához.

Kijelzőkben sincs hiány, ha az leendő tulajdonos ezt szeretné: van egy hétcolos, színes érintőképernyős, és a tízcolos Multimedia Navi Pro kijelző ami nem csak a GPS-t, a multimédiát jeleníti meg, de az autóról is valós idejű diagnosztikát mutat a sofőrnek és utasainak.

Az 1,2 literes benzinmotor több változatban kerül be az új Corsa gépházteteje alá. A szívó kivitel teljesítménye 75 lóerő, a kisebb teljesítményű turbósé 100, a nagyobbé 130 lóerő. Dízelváltozat is készül a Corsából, a 100 lóerős, másfél literes, négyhengeres motor természetesen szintén a PSA polcáról érkezik. A dízelmotorhoz csak hatfokozatú, szintén francia eredetű, kézi kapcsolású sebességváltó jár, a nagyobb teljesítményű benzinesekhez ellenben nyolcfokozatú japán, Aisin gyártmányú hagyományos (bolygóműves) automata váltó is választható.

Forrás: Opel