Kedves gesztus, hogy az Opel – a Peugeot-Citroen márkákhoz csatlakozása után is – hű maradt ahhoz a hagyományhoz, hogy lehetővé teszi szériagyártás előtti modelljeinek kipróbálását. Így volt ez korábban a Corsa most kifutó, ötödik generációjával, de a jelenlegi Astra és Insignia generációival is. Így, bár a külsőről nem sokat tudva, de mégis kicsit bele lehet pillantani, milyen is lesz az új generáció technikája és viselkedése.

Olvass tovább

Pontosan így sosem haladt a konvoj, a két piros jelzésű, 100 lóerős, kézi váltós modell külön csapatot alkotott a két sárga jelzésű, 130 lóerős, automataváltós modelltől

A próbaúton részt vevő újságírók egy előre megtervezett koreográfia szerint ülnek át egyik álcázott autóból a másikba és a régebbibe is, így nemcsak az újat ismerhetik meg, hanem mindjárt össze is hasonlíthatják a régivel. Ez ugyan néha sántít, de azért mégis érdekes így közvetlenül egymás mellett és után összemérni a két generációt. Kezdjük mindjárt a külsővel, és a méretekkel!

Külső

Tekintettel az alapos álcázásra, a formatervről nem lehet biztosat állítani. A várakozások és az előzetes jelzések alapján az új Opel Corsa az Insignia stílusát követi, de hogy valójában így van-e, az majd csak június 4-én derül ki, amikor az új Corsáról lehull a lepel. Ennek ellenére akad egy-két pont, amire érdemes lehet felhívni a figyelmet. Ilyen például a szélvédő állása. Ha oldalról nézzük össze az ötödik generációt az újjal, azt látjuk, hogy az utóbbinál később kezdődik a szélvédő és a motorház is laposabb.

Szintén oldalról tűnhet fel, hogy egy kicsit az arányok is megváltoztak. A hatodik generáció ugyanis csak kicsivel, nem egész két és fél centivel hosszabb az ötödiknél, így most 406 centi a hossza, miközben a magassága csaknem öt centivel kisebb – így egy picit nyúlánkabbnak tűnik. Az így 143,3 centire adódó magassági adat egyébként alacsonynak számít a kategóriában, ami a belső magasságot is hátrányosan érinthetné. A magassággal ellentétben a tengelytáv 2,8 centit nőtt 253,8 centire, miközben az első túlnyúlás kereken 5 centit csökkent, mindez szintén hozzájárul ahhoz, hogy az új Corsa kiállása más, kicsit talán sportosabb, mint az ötödik generációé volt.

Belső

A magasság csökkenése miatt jogos lenne a félelem, hogy a belmagasság csökkent. Ám nem ez történt, ugyanis ha csak minimális mértékben, azaz 0,3 centivel is, de nőtt – 88,6 centire. Ez részben azzal magyarázható, hogy 2,8 centivel csökkentették az ülésmagasságot. Az új Corsában tehát mélyebben ül a vezető, amit most már tapasztalatból is megerősíthetünk, mint ahogy azt is, hogy 190 centis testmagasságig biztosan nem gond elöl az elhelyezkedés.

Az utastér egészének helykínálatát nézve a hatodik generáció nem tűnik tágasabbnak az ötödiknél, de a növelésre nem is volt olyan nagy szükség, hiszen már abban is bőségesen akadt hely. Azért csak tűnik egyébként, mert hátulra a leragasztott álcázás miatt nem lehetett beülni. A csomagtartót ellenben felnyithattuk, és úgy tűnt, nem állítottak azzal valótlanságot az Opel szakemberei, miszerint a csomagtartó befogadóképessége 24 literrel 309 literre, a legnagyobb belső szélessége pedig 94,4 centiről egy méternél nagyobbra, pontosan 101,8 centire nőtt (+ 7,4 centi).

Az utastér kialakítása opeles jegyeket is magán hordoz, de azért át-át tűnik rajta a Peugeot-eredet. Az előbbihez tartozik a fényszóró forgókapcsoló kialakítása és elhelyezése a műszerfalon, baloldalt alul, mindjárt az ajtónál. Vagy az, hogy a kormány nem kis átmérőjű, mint az újabb Peugeot-kban. Vagy éppen az, hogy a márkára jellemző betű- és számtípussal megrajzolt műszeregységet a megszokott magasságban helyezték el, és nem tolták lejjebb, mint az újabban a Peugeot-kban szokásos. Ellenben a középkonzol érintőképernyője, vagy éppen az automata váltó választókarja egy az egyben egyezik azzal, amit az új Peugeot 208-asban találni. Az új Corsa és az új 208-as Peugeot között mindenképpen különbség lesz, hogy míg a 208-ashoz kínálnak a franciák digitális műszeregységet, az Opelhez ilyen (legalábbis egyelőre) nem lesz elérhető.

Technika

Miközben sem kívül, sem az utastérben nem lehet annyira tetten érni, a lemezek, illetve a kárpitok alatt a hatodik generációs Corsa nagyon közeli rokonságot őriz az új Peugeot 208-assal. Kezdődik ez már az alapok alapjával, a CMP rövidítéssel jelzett padlólemezzel. A CMP kifejtve annyit tesz, hogy Common Modular Platform, azaz közös, moduláris padlólemez – ezt használja a jövőben a PSA konszern minden kis- és alsó középkategóriás modelljéhez. Megteheti, hiszen a rendszer elemei háromféle tengelytáv és kétféle nyomtáv kialakítását teszik lehetővé, és még a kerekek teljes átmérője is viszonylag széles határok között, 605 és 670 mm között változhat. (A mérnökök első körben nem felni- és gumimérettel, hanem a kerék teljes átmérővel kalkulálnak.)

Nem kis részben ennek az új padlólemeznek köszönhető, hogy a korábban a kategória nehézfiújának számító Corsa elég sokat leadhatott a súlyából. Csak a teljesen üres, nyílászárók nélküli karosszéria tömege is 40 kilogrammal csökkent. Ehhez jön még a hosszabb, de ennek ellenére 2,4 kilóval könnyebb, új, alumíniumból készült motorháztető, valamint az az 5,5 és 4,5 kiló, amit az első és a hátsó üléseken sikerült megspórolni.

A tömegcsökkentésből az immár szintén Peugeot-eredetű, alumíniumblokkú és hengerfejű, háromhengeres, 1,2 literes benzinmotor is kiveszi a részét, lévén 15 kilóval könnyebb a hasonló kaliberű korábbi Opel motornál. A teljes megtakarítás így akár 108 kiló is lehet, ami azt jelenti, hogy a legkönnyebb hatodik generációs új Corsa még egy tonnát sem nyom vezető nélkül a mérlegen: tömege pontosan 980 kg.

Az 1,2 literes benzinmotor több változatban kerül be az új Corsa gépházteteje alá. A szívó kivitel teljesítménye 75 lóerő, a kisebb teljesítményű turbósé 100, a nagyobbé 130 lóerő. Dízelváltozat is készül a Corsából, a 100 lóerős, másfél literes, négyhengeres motor természetesen szintén a PSA polcáról érkezik. A dízelmotorhoz csak hatfokozatú, szintén francia eredetű, kézi kapcsolású sebességváltó jár, a nagyobb teljesítményű benzinesekhez ellenben nyolcfokozatú japán, Aisin gyártmányú hagyományos (bolygóműves) automata váltó is választható. És ezzel még nincs vége, az új Opel Corsából ugyanis tisztán elektromos hajtású kivitel is érkezik!

Amint a padlólemez és a hajtáslánc, úgy a komplett, elöl MacPherson, hátul csatolt lengőkaros futómű is PSA-eredetű. Az átvétel egyik pozitív hozadéka, hogy az elektromos szervó már nem a kormányoszlopon, hanem a fogaslécnél kapott helyet, ami előnyösebb a hangolás és a kormányérzet szempontjából. Az Opel gyáriak azt állították, hogy a futómű hangolására szabadabb kezet kaptak, ezért érvényesíteni tudták azt például, hogy a német autósok mindenkinél többet autóznak autópályán, ami némileg eltérő beállítást követel még a kormánytól is.

Vezetés

Bár talán az lenne a legérdekesebb, arról sajnos nem tudok beszámolni, milyen az új Opel Corsa futóművének hangolása az új Peugeot 208-aséhoz képest – mivel a 208-ast még nem vezethettük. Arról viszont igen, mennyiben különbözik az új Corsa hangolása a kifutóban lévő ötödik generációhoz képest, illetve arról, hogy az új Corsák hangolása sem volt teljesen egyforma.

A próbaútra az opelesek két régi (azaz jelenlegi) és négy új, szériagyártás előtti Corsát ajánlottak fel. Az egyik régiben az 1,4 literes, 90 lóerős szívómotor működött együtt egy hatfokozatú automata váltóval. Ezt a modellt háromhengeres, 1,2 literes, 130 lóerős turbós benzinmotoros és nyolcfokozatú automata váltós új Corsával lehetett összehasonlítani. (Valójában nem teljesen korrekt az összevetés, de a régi esetében ez az egyetlen automata váltós kivitel.) A másik régiben négyhengeres, 1,4 literes, 100 lóerős, turbós benzinmotor és kézi sebességváltó volt, ezt a háromhengeres, 1,2 literes, turbós benzinmotor 100 lóerős kivitelével és hatfokozatú kézi váltóval ellátott újjal lehetett összevetni. (Ez az összehasonlítás azért már sportszerűbb.)

Az automaták esetében természetesen azonnal kibukott a gyengébb szívómotor hátránya a turbóshoz képest. A lendületes haladáshoz szinte nem volt más lehetőség, mint folyamatosan padlózni a gázpedált. Az új turbós sokkal könnyedebben tartotta a tempót, és a nyolcfokozatú automatát sem kellett állandóan visszaváltásra bírni a sebesség növeléséhez. Mindezt normál üzemmódban, holott az újnál Sport is választható – és persze takarékos Eco, valamint Manual (kézi) is. Az Aisin automata szépen, puhán kapcsol, lefelé nem annyira gyors, de ezt nem gondolom, hogy egy Corsának felróható lenne.

Mivel a két motor elég távol állt egymástól, talán lényegesebb az úttartásban, vezethetőségben kimutatható különbség. Volt is, ugyanis az új mérsékelt oldaldőléssel, biztosabban, kiszámíthatóbban vette a kanyarokat, miközben a kormány is érezhetőbb, több visszajelzést adó volt (ha nem is vitte túlzásba). Ami még jó, hogy a jobb úttartásért, irányíthatóságért nem kell a kényelem oldalán áldozni, mert a rugózás ezzel együtt is komfortos maradt. Érdekes azonban, hogy a két automata autó sem volt egyforma, az egyiknél a kormány középen kicsit lötyögősebb volt, ami autópályán jó (egy kis, nem szándékos félrefordítástól még nem megy el az autó), míg a másik egyből fordította a kerekeket. A sárga 02-es pedig az azonos hajtáslánc ellenére halkabb volt belül.

Viszont mindkettőben sokkal határozottabb és jobban adagolható volt a fék. Annyit még azért érdemes talán megjegyezni, hogy az új Corsák könnyűfém felnijein 205/45 R 17-es Michelin Pilot Sport 4-es gumik feszültek, míg a régi Corsa 195/55 R 16-os Continental EcoContact papucsokat hordott. Vagyis széles sportabroncs vívott a keskeny takarék abronccsal… Ez szintén szerepet játszott abban, hogy az új Corsa jobbnak bizonyult úttartás szempontjából, ellenben ronthatta volna a kényelmet. De nem tette, mert a rugózás-lengéscsillapítás hangolásával a jelek szerint sikerült ellensúlyozni.

A kézi váltós autók esetében a motor-hajtáslánc vonatkozásában nem volt érzékelhetően jelentős különbség a régi és az új között (hiszen a teljesítmény és a nyomaték is hasonló), inkább az volt figyelemre méltó, hogy a 100 lóerős kézi váltós új Corsa körülbelül olyan fürgének tűnt, mint a 130 lóerős automata. Persze lehet, csak optikai csalódás volt, de mérés és adatok híján még nem lehet igazolni sem az állítást, sem az ellenkezőjét. Erre legközelebb sajnos csak novemberben lesz mód, akkor lesz az új Corsa hivatalos menetpróbája.

A két kézi váltós új között én nem éreztem különbséget, mindkettőben jó volt a fék (jobb, mint a régiben), viszont az automatákhoz képest új tapasztalatokkal gazdagodtunk. Egyrészt könnyebb volt forgatni a kormányt, aminek az első kerekeket terhelő kisebb tömeg (automata váltó helyett kézi váltó) lehetett az oka. A másik, hogy feszesebbnek tűnt a rugózás. Az eltérő hangolást az is alátámasztotta, hogy az első rugók más színkódúak voltak az automata és a kézi sebességváltós új Corsákban. A feszesebb rugózás persze nem ártott meg az úttartásnak, a kézi váltós modellekkel ugyanúgy lehetett fickándozni a kanyarokban, mint az automatákkal. Hozzájuk képest a régi modellek dülöngéltek a kanyarban, tohonyának tűntek, és gumicsikorgatás közepette tolták az orrukat a külső ív felé. Persze tudni kell, a kézi váltósok kerekeire is Michelin Pilot Sport 4-eseket szereltek.

Költségek

Jelenleg az árakról még semmit nem lehet tudni, várhatóan a novemberi menetpróba táján tájékoztat róluk majd az Opel. A Peugeot-val közös technika azonban elvileg lehetővé teszi, hogy hasonló hajtáslánc és felszereltség mellett az árak ne emelkedjenek jelentősen. Az más kérdés, hogy az új Corsához sokkal több kényelmi és biztonsági extrát, vezetést segítő rendszert lehet majd rendelni, mint a most kifutó ötödik generációhoz, ami mind árnövelő lehet. Csakúgy, mint a vadonatúj LED-es fényszóró.

Értékelés

A hatodik generáció belül ugyanolyan tágas, mint az ötödik volt, de nagyobb, és immár versenyképes nagyságú a csomagtartója. Korszerűbbek a motorok és a sebességváltók, a futómű egyszerre rugózik kényelmesen és biztosít jobb úttartást, miközben jobb a kormány és kontrolláltabb a – korábbihoz képest sokkal könnyebb – autó mozgása. Bár a próbált modellek csak előgyártmánynak minősültek, mégis, minden említett pontban jobbnak tűntek a réginél, persze véglegeset csak a sorozatgyártású hatodik generációs Corsákról lehet majd mondani. Az új Corsa a maga testi valójában először június 4-én lesz látható. A nagyközönség előtt szeptember 10-én, a Frankfurti Autókiállításon mutatkozik be, a hivatalos sajtó menetpróba pedig novemberre várható.

Mellette – Ellene Tágas és csendes utastér

Nagy csomagtartó

Kényelmes és jól tartó ülések

Jó üléshelyzet

Jó kilátás előre

Pontos és visszajelzéseket adó kormányzás

Kis fordulókör

Erőteljes turbós benzinmotorok

Finoman kapcsoló automata váltó

Hatásos fék Feszes rugózás (kézi váltós autók)

Pontatlan kézi sebességváltó

Visszaváltáskor lassú automata

Szavazás