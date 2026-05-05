A zirci járőrök egy bakonyi kistelepülésen figyeltek fel május 3-án este egy bukósisak nélkül közlekedő motorosra, akinek a járművén nem volt rendszám.

A rendőrök megkülönböztető jelzéssel mentek utána, ám a sofőr ezt figyelmen kívül hagyta, és igyekezett kibújni az igazoltatás alól. Menekülés közben egy kanyarban elvesztette uralmát a motor felett, lesodródott az útról, és kőfalnak ütközött.

Az intézkedéskor kiderült, hogy a 20 éves fiatalnak nincs jogosítványa, a motoron nem volt biztosítás, és felmerült az ittasság gyanúja is, ezért büntető- és szabálysértési eljárás is indult vele szemben.

A motort egyébként egy olyan ismerőstől kapta kölcsön, aki tudott arról, hogy fogyasztott alkoholt, így ellene is eljárás indult.

