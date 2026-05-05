Magyarországon egyelőre védett áron tankolhatnak a magyar autósok, de Európa számos országában a piaci árat kell kiköhögni egy-egy tankolás után. Az áremelkedés olyan mértékű, hogy azt adott esetben már az üzletek is észreveszik. Pár hete egy parndorfi üzlet tulajdonosa sajátos üzemanyag-akciót is hirdetett azért, hogy megpróbálja pótolni a kieső vásárlókat.

Ám nem csak a kicsik, hanem a nagyobb szereplők is abba az irányba indultak el, hogy az olcsóbb (vagy akár ingyenes) tankolás lehetőségével csábítsanak vevőket. Így tett a Lidl most Németországban, akik egy egészen nagy volumenű akciót hirdettek meg:

33 ezer, egyenként 150 euró (kb. 54 ezer Ft) értékű üzemanyagkupont szórnak ki vásárlóiknak.

A Shell-lel együttműködésben indított program még április 27-én indult, május végéig tart, és mindenki játszik, aki legalább 50 euró (kb. 18 ezer Ft) értékben vásárol az üzletükben. Ha az ember nem szerencsés, akkor sem feltétlenül csüggedhet, ugyanis az üzletlánc hűségprogramjának tagjai literenként 3 eurócent üzemanyag-kedvezményt is kapnak. Ebből a szórásból a villanyautósok sem maradnak ki, ők 25 százalékkal olcsóbban tölthetnek, de van egy havi ingyen Shell-töltőhasználatra vonatkozó lehetőség is.

Ha csak az üzemanyagkuponokat nézzük, akkor is komoly összeget, 4,95 millió eurót (1,8 milliárd forintot) szór ki vásárlóinak. Ráadásul, mint az osztrák Heute írja, ez nem példátlan, korábban már Ausztriában is hirdettek hasonló akciót.

A német Lidl egyébként viszonylag nagy hatással van az ottani autósok életére. Nemrég egy szokatlan, a járműtulajdonosok életét könnyítendő újítást teszteltek: