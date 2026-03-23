Magyarországon a védett üzemanyagárak alól ugyan nemigen lát ki az egyszeri autós, de a piaci árak folyamatosan emelkednek. Ausztriában nincs állami beavatkozás, ott a piaci árakat fizetik az autósok, és a meredek árnövekedés már elkezdte visszafogni az autózási kedvet is.

Ezt saját zsebén tapasztalja Thomas Ebster is, akinek a magyar határtól nem messze, a parndorfi outletben van ruhaüzlete. A helyszín alternatív megközelítését nem segíti, hogy mindentől távol van, tényleg csak az autó jöhet szóba, és épp ez az, ami immár érzékelhető forgalomkiesést jelent a sportruházati márkát alapító férfi számára is.

Épp ezért döntött úgy, hogy üzemanyag-kedvezményt biztosít vásárlóinak.

“A 299 euró (116 ezer forint) feletti vásárlások után én fizetem az utolsó tankolás felét” – mondta egy osztrák lapnak Ebster. Mindent azért nem vállal be a férfi, legfeljebb száz eurót (38 900 Ft) fizet, azaz nem éri meg tankerrel menni shoppingolni. A metódus egyébként egyszerű, csak be kell mutatni egy viszonylag friss bizonylatot egy tankolásról, és ha a kellő pénzt ott hagyjuk az üzletben, a vásárlás a tankolás összegének felével lesz olcsóbb. Az akciót egyesek már ki is használták.