Kedden ismét emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára: a benzin 6, míg a gázolaj literenként 18 forinttal kerül majd többe.

Az áremelés a piaci árakat érinti, a védett árak továbbra is változatlanok: benzint 595, gázolajat 615 forintért lehet tankolni.

A Holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös átlagára már elérte a 678 forintot, ami 83 forinttal magasabb a védett árnál. A gázolaj jelenlegi átlagára 748 forint, ami már 133 forinttal magasabb a védett árnál.

A közel-keleti háborús helyzet nem halad jó irányba, így a bizonytalanság és a fegyveres fenyegetettség folyamatosan hajtja felfelé az olaj jegyzési árát.

A Holtankoljak.hu álláspontja az, hogy jelen feltételek mellett a védett ár intézménye csak határozott ideig tartható fent, hiszen a stratégiai készletek végesek. Piaci áron vásárolt olajból csak piaci áron lehet majd üzemanyagot értékesíteni itthon.

Van már olyan nagy kúthálózat is, ahol korlátozást vezettek be: egy alkalommal, egy ügyletben legfeljebb 40 litert lehet tankolni az Orlen több magyarországi benzinkútján. A korlátozás már napok óta érvényben van, és összesen 31 vidéki Orlen-kutat érint – a lengyel hátterű láncnak jelenleg több mint 140 egysége működik az országban.