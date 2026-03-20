„Rosszabb, mint 2022-ben” – röviden így foglalta össze egy benzinkutakat üzemeltető vállalat ügyvezetője a G7-nek, hogy milyen jelenleg a kisebb töltőállomások helyzete. Elsőre ez azért lehet meglepő, mert ezúttal a védett árak (benzin: 595, gázolaj: 615 forint) bevezetésénél elvileg már figyeltek arra, hogy a szabályozással ne döntsék be az ilyen kisebb, gyakran családi vállalkozásokat.

A biztonsági készletből papíron a piac minden szereplője kaphat a védett árnál olcsóbb üzemanyagot. A gond csak az, hogy ebből még senki semmit nem látott, és sokan attól tartanak, hogy nem is fognak. Erről a Vezess korábbi cikkében is írtunk.

“Óriási az elkeseredettség az egész szakmában” – fogalmazott a G7 kérdésére Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) szakértője. Azt ugyanis egyáltalán nem szabályozta a döntéshozó, hogy miként kell a piaci szereplők között elosztani a stratégiai készletből származó üzemanyagot.

Így könnyen előfordulhat – sőt egyenesen logikus lenne –, hogy a nagykereskedelmi tevékenységet is végző benzinkútláncok a saját töltőállomásaikat látják majd el a kedvezményes árú benzinnel és gázolajjal, a kisebb kutaknak pedig szinte semmi nem jut ebből.

Annyira nagy az elégedetlenség, hogy az érintett vállalkozók egy része már különböző akciókat fontolgat. A tagvállalatok vezetői között többekben is felmerült, hogy demonstrációt kellene tartaniuk, de az is szóba került, hogy tömegével zárják be a kutakat, így hívva fel a figyelmet az ellátásban betöltött szerepükre.

Utóbbitól a jogszabályban előírt kötelezettségek tarthatják vissza a kisebb kutakat, ugyanakkor lényegében ugyanezt a hatást elérhetik máshogy is. Egy benzinkutas szerint felmerült az is, hogy tömegével korlátozzák a kiadható legkisebb mennyiségben a tankolások mértékét. Ez azt jelentené, hogy egyszerre legfeljebb két litert lehetne tankolni ezeken a töltőállomásokon.

A kutasok ráadásul úgy érzik, hogy gyorsan kell lépniük. Nemcsak azért, mert nagyon rövid időn belül megroppanhatnak, hanem azért is, mert a választás után már nem biztos, hogy bármilyen engedményt ki tudnak harcolni.

„Nagyon sokszor bebizonyosodott már, hogy feláldozhatók vagyunk. Ha a választások után próbálkozunk bármilyen akcióval, annak már semmilyen hatása nem lesz” – fogalmazott egyikük.

Szombaton sem áll meg egyébként az üzemanyagok nagykereskedelmi árának növekedése. A benzin és a gázolaj piaci ára is tovább emelkedik: előbbi kilenc, utóbbi 19 forinttal lesz drágább. A jelenlegi piaci átlagár a benzin esetében 670, a gázolajnál már 727 forint – vagyis már most 112 forinttal magasabb a védett árnál.