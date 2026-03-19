Tíz napja jelentették be, hogy védett árat vezetnek be a hazai üzemanyagokra: ennek értelmében 95-ös benzint 595, gázolajat 615 forintért lehet tankolni magyar rendszámmal.

Azóta egyre komolyabb kérdés, hogy a piaci és védett ár közötti, egyre nagyobbra hízó különbség (a gázolajnál már majdnem száz forint) miatt mikor kerül veszélybe a hazai üzemanyag-ellátás. A Holtankoljak.hu ügyvezetője szerint egyes vidéki kutakon már most hiány van.

“A kis kutaknál szinte száz százalékban mennyiségi korlátozást vagy lefogyott készleteket lehet találni” – mondta Bujdos Eszter a Blikknek. “A fő oka, hogy március elején komolyabb pánikvásárlás indult el, főként gázolajból a mezőgazdasági termelők részéről. Ezeknek a készleteknek a pótlását pedig nehezen, illetve nem abban az ütemben teljesíti a nagykereskedő, ami lehetővé tenné a folyamatos ellátottságot.”

Bujdos szerint a védett ár bevezetése óta tovább nehezedett a helyzet, mert a független kutaknak árrés nélkül kell értékesíteniük. A jövedéki adóból elengedett rész hasznát ugyanis a nagykereskedők fölözik le. A nagy hálózatoktól független kisebb kutak csak akkor juthatnak majd némi profithoz, ha kapnak a stratégiai üzemanyag-készletből.

Ezt ugyanis alacsonyabb nagykereskedelmi áron kell értékesíteni, ami lehetővé teszi majd, hogy legalább a költségeik egy részét kitermeljék. Az elosztás viszont egyelőre “zötyögősen megy”.

“A nagykereskedők már felosztották a kvótákat, de a kis kutak eddig csak néhány esetben kaptak a stratégiai készletből” – mondta Bujdos. “A nagy többségük több mint egy hete ráfizetéssel értékesít. A 95-ös esetében van valamekkora árrésük, de a gázolaj teljesen veszteséges. Az üzemeltetési költségeik sincsenek fedezve. A stratégiai készletekhez ugyanis csak a nagykereskedők férnek hozzá, az pedig kérdéses, hogy egyáltalán fognak-e adni ezekből a kis kutaknak. Ha nem, a védett árat nem lehet fenntartani” – tette hozzá a szakember.

Közben pénteken sem áll meg az üzemanyagárak emelkedése. A benzin nagykereskedelmi ára újabb 10, a gázolajé 17 forinttal kúszik feljebb. Csütörtökön a benzin 11, a gázolaj 15 forinttal drágult.

Két szomszédos országban, Szlovéniában és Szlovákiában már bevezettek mennyiségi korlátozást, a Mol is érintett: