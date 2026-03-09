A közel-keleti konfliktus miatt hétfőre elszabadult az olaj ára, emiatt a kormány már reggel összehívta a védelmi és energiabiztonsági tanács ülését. Ezt kora délután rendkívüli kormányülés követte, amelyen döntés született az üzemanyagok hatósági árának újbóli bevezetéséről.

Egy szomszédos ország már hétfő délelőtt bejelentést tett erről: Horvátországban a dízel literenkénti ára 1,72 euróra (mintegy 650 forint) emelkedne az olajár elszabadulása miatt, a rendelet azonban 1,55 euróban (mintegy 585 forint) maximálja az árat. A benzin ára a piaci 1,55 euró (mintegy 585 forint) helyett literenként 1,50 euró (mintegy 566 forint) lesz.

A Holtankoljak.hu adatai szerint hétfő reggelre a benzin átlagára 585, a gázolajé 629 forintra ugrott a hazai kutakon, de ebben még nincs benne az újabb olajárrobbanás hatása. Az autósok ezt ugyan már csak részben fogják érezni, de a benzin nagykereskedelmi ára kedden újabb tíz, a gázolajé pedig húsz forinttal emelkedik.

A kormány végül úgy döntött, hogy március 10-én 0 órától a benzin hatósági ára 595, a gázolajé 615 forint lesz a hazai töltőállomásokon.

A kormány ezúttal hivatalosan “védett árnak” nevezi az intézkedést, 595 és 615 forint fölé a kiskereskedelmi árak nem mehetnek. Az állami tartalékkészleteket felszabadítják, ezzel biztosítják az ellátást. A védett ár csak a magyar rendszámmal és forgalmival rendelkező járművekre vonatkozik.

A magánszemélyek mellett a mezőgazdaságban dolgozókra, fuvarozókra és a vállalkozókra is kiterjesztik. A pontos részletek ugyan még nem ismertek, de a prémium üzemanyagokra a védett ár valószínűleg ezúttal sem érvényes. A megjelölt áraktól lefelé természetesen el lehet térni, aki bírja, adhatja olcsóbban is az üzemanyagot.

A Molnál jelenleg sokkal drágábban lehet tankolni A Mol hétfőn úgy döntött, hogy rendkívüli árazást vezet be: a cég jelenleg az összes töltőállomásán 619 forintért árulja a benzint, illetve 639 forintért a gázolajat. Ezek 24 forinttal magasabbak a frissen bejelentett védett áraknál, de ennyiért már csak éjfélig árulhatják az üzemanyagot a Mol-kutak.

Magyarországon 2021 novemberében vezettek be utoljára hatósági árat, akkor a 95-ös benzinért és a normál gázolajért egységesen 480 forintot kellett fizetni. Az intézkedés végül több mint egy évig, 2022. december 6-ig volt érvényben.