A Forma-1-ben előbb 2005 és 2011 között rendszeresen, majd a koronavírus-világjárvány miatti naptárbarkácsolás miatt 2020-ban és 2021-ben kétszer szerepelt az Istanbul Park a Török Nagydíjjal.

Bár a helyszín kezét egy időre elengedték, egyszerű autólerakatként működött az annak idején amúgy modern, ráadásul izgalmas, dinamikus vonalvezetésű pálya, nemrégiben már felröppent, hogy újra fogadnák ott a száguldó cirkuszt, miután a Török Austósport-szövetség, a TOSFED vette át az Istanbul Park irányítását.

Úgy tűnik, sikerrel lobbiztak, ugyanis 2027-től újra lesz Forma-1-es Török Nagydíj, a helyszín állítólag öt évre szóló szerződést kötött.

„Nagy örömünkre szolgál, hogy 2027-ben visszatérhetünk a hihetetlen, vibráló Isztambulba, hogy a világ egyik legizgalmasabb, legnagyobb kihívást jelentő pályáján szórakoztathassuk a török és nemzetközi rajongóinkat. Isztambul városa amolyan kulturális híd Európa és Ázsia között, egyedi keveréke a történelmi hagyományoknak és a sport, az üzlet és a szórakoztatás előre tekintő megközelítésének” – mondta a Forma-1 vezére, Stefano Domenicali.

Formula 1 (@F1) April 24, 2026

A jövő évben Isztambul mellett Portimao, azaz a Portugál Nagydíj is újra a versenynaptár része lesz.