A Forma-1-ben 2005 és 2011 között hét Török Nagydíjat rendeztek a metropolisz keleti szélén felhúzott Istanbul Park pályán, majd a helyszín 2020-ban és ’21-ben beugróként tért vissza a koronavírus-járvány miatt átszervezett naptárakba.

A vészmegoldásos versenyrendezés előtt is voltak ugyan visszatérési kísérletek, ám úgy tűnik, most minden korábbinál erősebb a szándék. A versenypálya nemrég került át a Török Austósport-szövetség, a TOSFED irányítása alá, a szervezet pedig mindent megtesz majd, hogy újra fogadhassák az F1-et.

„A pár hónappal ezelőtti megbízásunk óta intenzív tárgyalásokat folytatunk az F1-gyel és az FIA-val. A kormányzat is elkötelezte magát a Forma-1 Törökországba való, hosszú távú visszahozása mellett. Örömmel mondhatom, hogy az elnök [Recep Tayyip Erdoğan], az idegenforgalmi és kulturális miniszter, valamint az ifjúsági és sportminiszter is komolyan támogatja a projektet. Minden költségre, kiadásra állami garanciát vállalnak” – nyilatkozta a Motorsport.comnak a TOSFED elnöke, Eren Üclertoprağı.

Hozzátette, hogy ugyan nyitottak lennének a gyors beugrásra, de egyértelműen a tartós nagydíjrendezés a cél.

„Közismert, hogy a 2026-os versenynaptárt már publikálták, de ha valamilyen okból nem lehetne megtartani egy futamot, mi megrendezhetnénk a Török Nagydíjat. Ugyanakkor viszont, a járványidőszakkal ellentétben nem egyszeri alkalmat akarunk, hosszú távra szeretnék szerződni.”

Üclertoprağı kiemelte, hogy nagy előny lehet számukra, hogy az autósport-szövetség egyben a verseny promótere is lenne, ahogy az isztambuli pálya jó elérhetőségét is felhozta: a közelben ott a metropolisz egyik nemzetközi repülőtere, ahová 2-3 órás úttal Európa nagy részéből, de Afrikából és a Közel-Keletről is meg lehet érkezni, ráadásul még az F1-es logisztika is „kiadná”, hogy a szomszédos Azerbajdzsánnal alkossanak pár a naptárban.

„Nem úgy nézünk erre, hogy más országokkal versenyzünk a futamért. A török pálya továbbra is egyedi és népszerű, az országnak 80 millió lakossága van, a fiatalok körében hatalmas az érdeklődés az F1 iránt, a török piacon pedig évente 1,2 millió autót értékesítenek, számos autógyár van nálunk és a legtöbb F1-ben szereplő márkának is van jelenléte itt” – magyarázta.