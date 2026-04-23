A brit The Guardian újságírója, Donald McRae a McLaren címvédőjével, Lando Norrisszal interjúzott, ám mint kiderült, még a világbajnokot is rövid pórázon tartják, ha a nyilatkozatokról van szó, ha kell, még „szájkosarat” is kap.

McRae azt írja, az interjú előtt figyelmeztették, hogy a 2026-os új szabályrendszer, valamint Max Verstappen és George Russell tabutéma, róluk ne is kérdezzen, de újságíróként azért mégis meg kellett próbálkoznia ezekkel is – innen fordult furcsa, kényelmetlen irányba a beszélgetés.

„10 perc maradt még, így megkérdeztem a szabályokról. Norris menedzsere nem volt ott, de az asztalra kihelyezett telefonon keresztül hallgatott minket. Az interjú során egészen addig hallgató testetlen hang egyszer csak megreccsen, hangsúlyozza, hogy erről a témáról nem lehet kérdezni” – írta.

„Norrishoz fordulok, hangsúlyozom, hogy ez egy fontos téma, ekkor a mendzsment egyik fiatal tagja odalép hozzánk, és azt mondja, lejárt az idő. Mondom Norrisnak, hogy még 10 percünk lenne, amire azt mondja, nem ő a főnök” – folytatta az újságíró.

McRae rámutatott, hogy éppenséggel de, hiszen nem Norris dolgozik a menedzsmentnek, hanem ők dolgoznak neki, amire az angol azt mondta, „rendben, szívesen válaszolok a kérdésre”, amire megint csak nemet mond a menedzsment képviselője.

Az újságíró ezt követően áttért arra, hogy a McLaren vajon beérheti-e idén a Mercedest, amire megint csak figyelmeztették, hogy lejárt az idő. McRae magát Norrist kérdezte meg, hogy miért nem válaszolhat erre sem, de megint közbevágott a „felügyelő”, leszögezte, hogy erre a kérdésre nem válaszolnak.

„Láthatóan Norrist is bosszantja már a dolog, majd miután beszél a képviselővel, válaszol is: igen, elkapható a Mercedes, mi pedig mindent megteszünk, hogy nekünk sikerüljön majd” – zárta a sztorit a brit kolléga.

Rövid időn belül ez a második eset, amikor az F1-es szaksajtó nem végezheti szabadon a munkáját: emlékezetes, hogy a Japán Nagydíj csütörtöki médianapján Verstappen zavart ki egy újságírót, aki még a 2025-ös szezonzárót követően tett fel egy, a hollandnak nem tetsző, tiszteletlennek ítélt kérdést.