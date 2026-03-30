A Vezessen is megírtuk, hogy Max Verstappen a Japán Nagydíj csütörtöki médianapján a szó szoros értelmében kizavart egy újságírót a Red Bull sajtótájékoztatójáról egy tavalyi – vélt – sérelme miatt.

A négyszeres világbajnok holland a brit The Guardian F1-es tudósítóját nem akarta látni, azt mondta, addig nem nyilatkozik, amíg ő ott van. Az illető, név szerint Giles Richards a tavalyi szezonzárót követően kérdezett rá a címvédést mindössze 2 ponttal elbukó Verstappennél, hogy visszatekintve bánja-e a barcelonai incidenst, amikor – vélhetően pusztán dühből – nekihajtott a mercedeses George Russell autójának, majd az ezért kapott időbüntetéssel összesen 9 pontot veszített.

Verstappen már akkor felhúzta magát, visszautasította a provokatív kérdést, és azt mondta az újságírónak, hogy hülyén vigyorog. A versenyhétvége elején még csak kisebb ügy volt az esetből, de a Japán Nagydíj végére tovább dagadt Verstappen nem túl elegáns húzása. A holland így magyarázta a tudósító kiküldését akkor.

A most kiutasított tudósító, Richards a közösségi médiában így adta elő a történteket a maga szemszögéből:

„Sosem küldtek még ki sajtótájékoztatóról. Az F1-ben rendkívül ritka az ilyen, legfeljebb egy-két ilyen esetre emlékszik bárki is. Nem hiszem, hogy (Abu-Dzabiban) ostobán vigyorogtam, az viszont biztos, hogy meghökkentett Verstappen válaszának vehemenciája, esetleg attól ült ki az arcomra egy kínos mosoly. De egyáltalán nem találtam viccesnek a helyzetet, nem örömködtem a kárára.”

Richards hozzátette, hogy a pályatársak sem vették jó néven Verstappen szuzukai viselkedését: „A sajtókontingens tagjait egyöntetűen megdöbbentette a dolog, sokan megkerestek, hogy rendben vagyok-e.”

Verstappen amúgy jó néhány évvel ezelőt is lefejeléssel fenyegette már meg a sajtó képviselőit az általa rossznak vélt kérdésk maiatt:

Számos egyedi elítélő reakció mellett az Olasz Autós Újságírók Szövetsége hivatalos közleményt is kiadott:

„A szóbeli bántás, az újságírók, fotósok ellen irányuló ellenséges hangulat elfogadhatatlan, alapjaiban ássa alá a szakmai udvariasság és a sajtószabadság elveit. Az ilyen megnyilvánulások sajtó képviselőinek szakmai tekintélyét kérdőjelezik meg. Alapvető a kölcsönös tisztelet, ugyanakkor ez nem korlátozhatja a sajtó szabad és független tudósításának jogát. A szövetség ezért azt kéri z FIA-tól, hogy kezdeményezzen nyílt párbeszédet az összes érintettel – a sajtó és a csaptok képviselői – hogy elébe mehessünk a munkakörülmények és a szabad információáramlás további leépülésének. A szabad, megbecsült és védett sajtó nem mellékes kérdés, ellenkezőleg, minden sportágban, köztük a Forma-1-ben is alappillére az átláthatóságnak és hitelességnek” – írták.

A német Bild egyébként már pénteken arról írt, hogy a Red Bull Racing csapatfőnöke, Laurent Mekies a szőnyeg szélére állította Verstappent a csütörtöki sajtótájékoztatós viselkedése miatt, ugyanakkor a holland GPBlog szakoldal a saját értesüléseire hivatkozva azt írta, nem történt ilyen számonkérés, feddés.