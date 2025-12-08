Bár eredetileg már nyáron lemondott arról, hogy 2025-ben zsinórban ötödik világbajnoki címét is megszerezze, a Red Bull feljavulásának, a McLaren hibáinak, valamint saját teljesítményének köszönhetően Max Verstappen végül az utolsó fordulóig versenyben maradt, a Forma-1-es Abu-dzabi Nagydíj megnyerésével pedig mindössze 2 pontocskára faragta le hátrányát a végső győztes Lando Norrishoz képest.

A verseny utáni „leülős” interjú során a holland végig higgadtan, elégedetten, a csapatot és az ellenfeleket is méltatva nyilatkozott.

„Nos, hogy őszinte legyek, mindent kihoztunk a hétvégéből. Meglett a pole, megnyertem a futamot, ráadásul erős tempóm is volt a versenyen. Ennél többet nem igazán tehettem volna. Oscar [Piastri] eltérő gumistratégiája okozott egy kis fejfájást, így például nem lehetett feltartással összesűríteni a mezőnyt. De összességében nagyon büszke vagyok a hétvégénkre” – kezdte, majd így folytatta, amikor a teljes szezonjának értékelésére kérték.

„Komoly hullámvasút volt. Persze az első felében is voltak szép pillanatok, de összességében inkább nehéz volt, nehéz versenyek, rossz érzések. De nagyon büszke vagyok rá, hogy sosem adtuk fel. Ez lecke lehet mindenki számára – sosem szabad feladni.”

Norris bajnoki sikere kapcsán a négyszeres bajnok azt mondta, hogy az első bajnoki cím megszerzése egy álom valóra válása minden pilóta számára, nagyon megható pillanat, minden bizonnyal a McLaren angolja számára is az, ezért bízik benne, hogy kiélvezi majd a pillanatot.

„A csapat sztorija is fontos: megmutatták, hogy a kemény munkával, a megfelelő emberek alkalmazásával a nehéz évek után is lehetséges újra sikeressé válni. Lenyűgöző évük volt, élvezzék ki mindannyian!” ‒ dicsérte a McLarent.

Verstappen egy újabb kérdésre azt mondta, hogy talán ezt érzi az eddigi legerősebb évének, és semmit sem bán. Az autót néha utálta, néha imádta, de az utolsó 8-9 fordulót már végig élvezte, a csapatnál pedig nagyszerű a hangulat, megvan a hit, mindenki bizakodva tekint a következő szezonra.

A holland végül nem kerülhette el a kínos kérdést sem, az amúgy mértékadó brit The Guardian újságírója, Giles Richards felhozta, hogy a végén két ponton úszott el a címvédés, ennek fényében Verstappen mit gondol a barcelonai ütközéséről, visszatekintve bánja-e a dolgot. A Red Bull pilótája szemmel láthatóan bosszús lett…

„Az idény egyéb dolgairól meg elfeledkezik ‒ csak Barcelonát hozza fel. Úgy tudtam, hogy előkerül majd ez a kérdés! Na, most meg csak hülyén vigyorog rám!” – vágott vissza. „Nem is tudom. Igen, ez is a versenyzés része, az ember meg tanul belőle, de a bajnokság 24 fordulóból állt, a második felében pedig több jó eredmény is az ölembe hullott, ennyi erővel azokat is meg lehetne kérdőjelezni…”