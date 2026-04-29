A sűrű forgalom és a hiányzó rések a kocsisorban gyakran okoznak izzasztó pillanatokat a volán mögött. Bár a közlekedési szabályok egyértelmű útmutatást adnak, a gyakorlatban sokszor komoly szakadék tátong az elmélet és a kőkemény aszfaltvalóság között.

Mert a feladat adott, a gyorsítósávot kihasználva fel kell vennünk a forgalom tempóját, majd az áthaladó forgalmat nem zavarva be kell csatlakoznunk a halrajként suhanó autók tömegébe. Csakhogy ez nem mindig sikerül, mi történik ha elfogy a sáv?

A mindennapi gyakorlatban a német autóklub (ADAC) egy papíron szabálytalan, de logikus túlélési stratégiát javasol: ha sehogy sem sikerül időben és biztonságosan betagozódni a forgalomba, a legkisebb rossz elve alapján indokolt óvatosan továbbgurulni a leállósávon. Manfred Schmidt, az ingolstadti autópálya-rendőrség főfelügyelője ezt így foglalja össze: “Ha nem sikerül szabályosan sávot váltani, a sofőr haladjon tovább a leállósávon egészen addig, amíg biztonságosan rá nem tud hajtani a főpályára.”

Az ADAC is ezt a szükségmegoldást támogatja: “Ebben a speciális, kivételes helyzetben a jogszabályi tilalom ellenére is indokolt a leállósáv használata.” Egy aranyszabályt azonban kőbe kell vésni: eközben egyetlen másik járművet sem szabad jobbról megelőzni, és a manővert a lehető leggyorsabban, amint adódik egy rés, be kell fejezni.

Az oktatók szemszöge: a leállósáv tabu

A Baden-Württemberg-i Gépjárművezető-oktatók Szövetsége viszont finoman szólva sem rajong ezért a laza, gyakorlatias megoldásért. Jochen Klima elnök szerint a leállósávon való haladás szöges ellentétben áll a szabályokkal, és egy forgalmi vizsgán azonnali bukást jelentene.

A szövetség egy komoly, rejtett veszélyforrásra is rávilágít: aki a besorolás miatt görcsösen a visszapillantót bújja és kizárólag a mögöttes forgalomra fókuszál, az könnyen letarolhat egy, a leállósávon veszteglő, meghibásodott autót.

A szövetség a kényszermegoldások helyett egy defenzív, megelőző stratégiát javasol a besoroláshoz:

Időben történő felmérés: Már a gyorsítás megkezdésekor érdemes pásztázni a forgalmat, letapogatni a kamionok és személyautók tempóját, és kinézni a lehetséges helyünket.

A tempó adaptálása: Ha látjuk, hogy a külső sáv beállt, és esélytelen a besorolás, ne gyorsítsunk vakon, hanem még időben kezdjünk el lassítani.

Tervezett megállás: Ha tényleg elkerülhetetlen a megállás, azt javasolják, hogy a gyorsítósáv kétharmadánál tegyük meg, ne a legvégén. Így marad még egy rövid szakaszunk az újrainduláshoz és a lendületvételhez.

Erre figyeljünk!