A Vaslui megyei Adrian Roșca a napokban rántotta le a leplet a „Rosmar H” elnevezésű projektről. Ez egy kizárólag sűrített levegővel hajtott jármű, amely az ő számításai szerint olyan döbbenetes menetteljesítményekre képes, amilyet eddig sem a klasszikus belső égésű, sem a modern elektromos autók nem tudtak felmutatni.

Első blikkre a mechanizmus a mai modern autóipari sztenderdek alapján nehezen felfoghatónak tűnik. A hagyományos, dugattyús motor helyére egy masszív, 360 bar nyomású sűrítettlevegő-palackot építettek be. A jármű mozgatása innentől kezdve már nem a klasszikus, forgó mozgásból eredő nyomatékátvitelen alapul. Ehelyett a kerekek egy 1,4 méter hosszú tengelyen csúsznak előre-hátra, a sűrített levegő segítségével.

FINALLY! The technology we've all been screaming for has ARRIVED AT LAST! The future is now!

This is a compressed air-powered Audi by a Romanian firm. According to their website, it'll do 0-100 in 0.3 seconds and has a top speed of 600 km/h...

Looks like it'd roll an ankle on… pic.twitter.com/Gv3rgV2YPx — Gavin Shoebridge (@KiwiEV) May 30, 2026

A feltaláló szerint bár a kísérleti fázisban lévő prototípus egyelőre csak alacsony tempóval képes haladni, a végső, sorozatgyártásra szánt verzióban a kerekek lökethossza jóval rövidebb, legfeljebb 20 centiméteres lesz. Több forrás szerint Adrian Roșca tervei túlmutatnak az ismert fizikán: a végleges, életnagyságú verziónak 0,3 másodperc alatt (!) kellene abszolválnia a 0-100 km/órás sprintet.

A projektet a Sebastian Bâclea által vezetett „Rosmar H” Feltalálói Központ menedzseli. A központ képviselői büszkén jelentették be, hogy már aláírtak egy promóciós szerződést egy amerikai vállalattal. A román prototípust a közeljövőben az Egyesült Államokban is bemutatják, hogy tőkeerős befektetőket vonzzanak be.

Egyelőre ez a furcsa izé inkább tűnik TikTok-szenzációnak, semmint valós jövőképnek. A mérnökök és a fizika törvényeit ismerő autórajongók részéről erős a szkepticizmus: sokan figyelmeztetnek a sűrített levegős hajtás kőkemény fizikai és termodinamikai korlátaira, valamint egy ilyen erőszakos, hirtelen gyorsulás stabilitási és strukturális buktatóira.

Egy nagyjából 95 literes tartály, amelyben a levegőt egy tipikusnak mondható, szobahőmérsékletű tárolási nyomásra (kb. 138 bar / 2000 psi) sűrítik, durván 0,65–1,3 kilowattóra (kWh) potenciális energiát tartalmaz, ami az autóiparban a full hibrideknél alkalmazott akkumulátor kapacitásával egyezik meg. Ennyi energia pedig általában pár kilométernyi lassú gurulásra elég, nem nyaktörő gyorsulásra.

Nem véletlen, hogy a megoldással kísérletező nagy gyártók mind kukázták az ötletet, de lehet, hogy Romániában most ráleltek egy működőképes kiskapura.