Ha össze vagy zavarodva a fentiek olvasása után, ne aggódj: ez a helyes reakció, a Magma GT és a Magma GT3 ugyanis körkörösen hivatkoznak egymásra.

A Hyundai-csoport presztízsmárkája, a Genesis fejest készül ugrani az ultraprémium piac mélyvizébe, méghozzá egy kétüléses túraautóval, amely közvetlen motorsport-gyökerekkel rendelkezik. Apró nehézség, hogy a Genesis jelenlegi versenyprogramja erre alkalmatlan: a GMR-001 Hypercar a túraautózás olyan magas szintjét képviseli, amiből nem születhet piacképes közúti modell (a Toyotától a Peugeot-ig sokan megpróbálták, mindenki feladta.)

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Építeni kell tehát egy alsóbb kategóriás versenyautót, amiből utcára szelídíthető egy gran turismo, feltéve, hogy az utóbbira akad fizetőképes kereslet.

A Genesis tehát először bemutatta azt az autót, amit a potenciális ügyfelek megvásárolhatnak, majd miután látta, hogy a piac nem fogadta érdektelenül az elképzelést, most elkészítette azt a versenyautót, amely a közúti modell alapjául szolgálhat.

Sajnálatos módon a GT3 Concept műszaki adatai hiányosak: csupán azokat az áramlástani jellemzőket ismerteti a cég, amelyeket ránézésre amúgy is tudunk azonosítani. Hangsúlyos első splitter, öblös légbeömlők, az ajtókra erősített szárnyacskák, rögzített hátsó szárny és méretes diffúzor alkotják az aerodinamikai csomagot.

A fennmaradó részletekre vonatkozó lehetőségeket még aktívan vizsgálja a Genesis, ami magyarra lefordítva annyit jelent, hogy még semmilyen téren nem hoztak végleges döntést, a projekt minden eleme képlékeny, nyilvánvalóan beleértve a hajtásláncot is.

Hogy megerősítsék a szándéknyilatkozatot, a Magma GT3 tanulmányautó premierjén a Magma GT koncepciót is kiállították. Az eredetileg tavaly év végén leleplezett sportautónak most a belső terét is megmutatták: motorsport-ihletésű kezelőfelülettel, a manuális sebességváltók kulisszáját idéző váltóvezérlővel, és rendkívül igényes anyagokkal.

A belső környezet annyira vezetőközpontú, amennyire csak lehet. A kormány mögött csak egy fordulatszámmérőt találunk, az utastér középvonalában pedig három további műszert helyeztek el: ezek a sebességet, a hossz- és oldalirányú gyorsulást, valamint különböző versenypálya-használathoz kötődő információkat jelenítenek meg.

Utóbbi műszer jó eséllyel más funkciókkal is bír, tehát a hagyományos infotainment kijelzők tudását sűríti egy apró, kerek kijelzőbe – de ez persze csak találgatás ezen a ponton.

Ugyanúgy nem több egyelőre erős sugallatnál az egész projekt. Nagyon költséges, nagyon hosszú távú elköteleződést jelent ugyanis, ha a Genesis úgy dönt, rálép a Magma GT felé vezető útra.

Párhuzamosan kell finanszírozniuk egy versenyautó és egy civil sportkocsi fejlesztését, ráadásul az utóbbi csak akkor lehet sikeres a piacon, ha az előbbi eredményes a sportban, tehát egy komplett versenyprogramot is fel kell építeniük. Persze, referenciának és műszaki háttérnek ott van a Hyundai Motorsport eredményes TCR-kampánya, de akkor is több tényezőnek kell összejönnie ahhoz, hogy működhessen a dolog.