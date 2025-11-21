Jó ideje foglalkoztatják már a sportos tanulmányok a Genesis tervezőit. A ’magma’ központi koncepciója köré rendezett, ahhoz narancsos színükben is igazodó koncepciókból eddig hiányzott a kompromisszummentes átütő erő – egészen mostanáig. A Magma GT ugyanis olyan területre kalauzolja el a márkát, ahol nem csak ők, de sokan mások sem jártak még: a szupersportautók szintjét átugorva rögtön a műfaj csúcsára lépnek.

5 fotó

A középmotoros tanulmányautónak sajnos pont az érdemi részleteiről nem tett közzé semmilyen információt a Genesis. Ez a klasszikus formavilág nehezen volna összeegyeztethető elektromos hajtással, márpedig a Hyundai jelenleg nem rendelkezik olayn belső égésű erőforrással, amelynek akár csak megközelítően elegendő volna a teljesítménye egy ilyen extrém sportautóhoz. Utolsó V8-asukat 2021-ben nyugdíjazták, és a márka történetében ez volt az egyetlen olyan motor, amely 400 LE fölötti csúcsteljesítményre volt képes.

Ha tippelnünk kellene, egy több villanymotoros, összkerékhajtású hibrid konfigurációt tartanánk elképzelhetőnek és életképesnek egy ilyen kaliberű sportautóban. Más kérdés, hogy ennek sem adhatja négyhengeres benzinmotor az alapját, de szerencsére a Genesis márka 3,3 literes turbós, valamint 3,5 és 3,8 literes szívó V6-ossal egyaránt rendelkezik, így abból már ki lehet indulni.