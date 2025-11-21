Jó ideje foglalkoztatják már a sportos tanulmányok a Genesis tervezőit. A ’magma’ központi koncepciója köré rendezett, ahhoz narancsos színükben is igazodó koncepciókból eddig hiányzott a kompromisszummentes átütő erő – egészen mostanáig. A Magma GT ugyanis olyan területre kalauzolja el a márkát, ahol nem csak ők, de sokan mások sem jártak még: a szupersportautók szintjét átugorva rögtön a műfaj csúcsára lépnek.

5 fotó

A középmotoros tanulmányautónak sajnos pont az érdemi részleteiről nem tett közzé semmilyen információt a Genesis. Ez a klasszikus formavilág nehezen volna összeegyeztethető elektromos hajtással, márpedig a Hyundai jelenleg nem rendelkezik olayn belső égésű erőforrással, amelynek akár csak megközelítően elegendő volna a teljesítménye egy ilyen extrém sportautóhoz. Utolsó V8-asukat 2021-ben nyugdíjazták, és a márka történetében ez volt az egyetlen olyan motor, amely 400 LE fölötti csúcsteljesítményre volt képes.

Szexi hipersportautót villantott a Hyundai-csoport 6

Ha tippelnünk kellene, egy több villanymotoros, összkerékhajtású hibrid konfigurációt tartanánk elképzelhetőnek és életképesnek egy ilyen kaliberű sportautóban. Más kérdés, hogy ennek sem adhatja négyhengeres benzinmotor az alapját, de szerencsére a Genesis márka 3,3 literes turbós, valamint 3,5 és 3,8 literes szívó V6-ossal egyaránt rendelkezik, így abból már ki lehet indulni.

Szexi hipersportautót villantott a Hyundai-csoport 7
Amikor férfiasan kezeled a stresszt
Vannak olyan tevékenységek, amelyekkel a férfiak eredményesen kezelhetik a stresszt. Mutatjuk, melyek ezek!