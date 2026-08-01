Felismerve, hogy a hibridekre nem kell gigantikus büntetővámot fizetni Európában, a kínai autógyártók egymás után állnak át a belső égésű motorral szerelt, részlegesen villamosított hajtástechnológiákra.

Ezeken belül speciális helyet foglalnak el a hatótávolság-növelővel (fedélzeti benzinüzemű áramfejlesztővel) szerelt villanyautók: ezeknél a hajtásban csak az elektromotor vesz részt, a belső égésű komponensnek nincs más feladata, mint tölteni az akkumulátort.

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Ezt tudja a Xiaomi új platformja, a Kunlun, amelyet egy új modellcsaláddal prezentált a cég. A SkyNomad fantázianevű típusból létezik egy ötüléses (N70) és egy hétüléses (N90) verzió is. Az előbbi hagyományos üléselrendezést kapott, míg az N90 három üléssorában 2+2+3 utas helyezkedhet el.

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SkyNomad N70 SkyNomad N90 Hosszúság mm 4960 5285 Szélesség mm 1998 1998 Magasság mm 1765 1825 Tengelytáv mm 2950 3080

A Xiaomi büszke arra, hogy a formát alárendelte a funkciónak, tudniillik, hogy semmi nem fontosabb a helykínálatnál és a variálhatóságnál. Ehhez képest egyértelmű az olyan prémium és luxusterepjárók hatása, mint a Volvo XC90, a Range Rover vagy a Rolls-Royce Cullinan.

Az N90 ilyenformán komoly veszélyt jelenthet a pár nappal ezelőtt bemutatott Audi Q9 óriási SUV-ra.

Egyediséget a sajátos orrkialakítás visz a dizájnba, a vízszintesen osztott lámpatest és a hűtőmaszkot kiváltó, ezüst színű panel.

A két modell orr- és farkialakítása tökéletesen azonos, és profilból is csak az eltérő arányok miatt elkerülhetetlen változtatások érhetők tetten, leginkább a C-oszlop mögött.

A tervezők több mint 140 ponton nyúltak bele a formába az aerodinamika optimalizálása érdekében, ennek eredményeként a SkyNoman N90 közegellenállási együtthatója 0,255.

Az ajtók motorosan nyílnak (a hátsók csaknem 90°-an), akár érintésre, akár szóbeli parancsra. A 360°-os ütközéselkerülő rendszer érzékeli, ha kiszálláskor rányitnánk valakire vagy valamire az ajtót, és aktívan megakadályozza a kiszállást.

A második (és harmadik) üléssoron sötétítő függönyöket találunk, a beszállást 300 kilóig terhelhető, motorosan előbújó, majd visszahúzódó (opciós) fellépő segíti.

Ahogy a külső dizájn, a beltér is letisztult. A gyakran megérintett felületek 95%-a puha tapintású, ráadásul ezt a 32 négyzetméternyi felületet az egészségre nem káros, bababarát (nem allergizáló, nem szöszölő) anyag borítja.

Az N90-es első sori ülései 15, a második soriak 12 tizenkét rétegből felépülő párnázatot kaptak, legelöl masszíroznak, fűthetők és hűthetők az ülések. Akár mindkét első üléssorba kérhetők zéró gravitációs fotelek, az első ülések 180 fokban elforgathatók. Ez utóbbi esetben, ha a második és harmadik sori üléseket vízszintesbe döntjük, 2,3 méteres, sík felületet kapunk, amire elég rádobni egy felfújható matracot, és máris kész a komfortos ágy.

Az autó külső és belső színvilágát természetes árnyalatok (zöld, kék, barna, bézs, szürke) uralják, a keréktárcsák minden esetben 21 colosak, az abroncsok a Bridgestone alacsony zajszintű termékei.

A Xiaomi teljes mértékben az utasok kényelme köré fejlesztette az autót: helytakarékos a hajtáslánc, a hátsó felfüggesztés, a klímakompresszorok és -csatornák, valamint az akkucsomag kialakítása, így a padló mélyre került, és teljesen sík. Elöl kettós lengőkaros a futómű, a kényelemről légrugók és adaptív csillapítás gondoskodik.

A helykínálat bődületes. Az N90 második üléssorában 1,55 méteres lábtér vár, azaz teljesen kinyújtott lábbal utazhatunk, a csomagtartó akár 1831 literesre bővíthető, de ha heten utaznak a kocsiban, mind a hét ember kézipoggyász méretű bőrönjének jut hely hátul.

A kesztyűtartó 18,4 literes, a beltér összesen tizenkét pontján rögzíthetők különböző készülékek – telefonok, tabletek, akciókamerák.

A második és harmadik sori ülések egyaránt 900 mm-es hosszon tologathatók, mindegyik motorosan. A harmadik sori ülések is hátrafordíthatók: az ülőlap és a hátlap egyaránt 90°-ban hátrafelé billen, és funkciót cserél: ilyenkor a felnyitott csomagtérajtón keresztül bámulhatjuk a tájat.

A szintén mozgatható padlókonzol 50W-os vezeték nélküli töltőt, 9 literes hűtőszekrényt és kettő USB-C csatlakozót tartalmaz.

A Kunlun platform a biztonság dolgában is erős. Az utascellát (az A-oszloptól a C-oszlopig) ultra nagy szakítószilárdságú (2200 Mpa) acélból készült bukókeret merevíti, mind a négy tetőoszlopnál megerősített gyűrűs szerkezetet találunk, a padlólemez első részét egyetlen melegen sajtolt idomból alakították ki, amely az utasok és az akkumulátor ütközésvédelmét is fokozza. Légzsákból 12 van a fedélzeten.

Az akkumulátor kialakításánál kiemelt figyelmet fordítottak a cellák fizikai védelmére.

A motoros ajtók nyitási mechanizmusa háromszoros redundáns kialakítást kapott, akár teljes feszültségmentesítés után is nyithatók, a csomagtérajtó belülről két kilinccsel is nyitható, menekülési útvonalat biztosítva ütközés esetén.

A fényképeken jól látható a szélvédőkeretbe integrált lézeres radar (Lidar), amit további radarok és kamerák egészítenek ki. A rendszer 20 mm-es pontosságal határozza meg az akadályok helyzetét, az autó képes a hangvezérelt önvezetésre (szóbeli parancsra gyorsít, lassít és előz), valamint magától elboldogul parkolóházakban is.

Akkumulátorból kétféle: 52 vagy 76 kWh kapacitású áll rendelkezésre, a tisztán elektromos hatótávolság az N70 esetében 505, az N90-nél 464 kilométer. Ezek a kínai szabvány szerint mért értékek, az európai WLTP-norma szerint 414, illetve 380 kilométerről beszélhetünk.

A teljes hatótávolságot (azaz miután bekapcsolt a fedélzeti áramfejlesztő) csak az N90-re adja meg a Xiaomi, az 1705 kilométer kifejezetten jól hangzik. Az elméleti üzemanyag-fogyasztás 6,26 liter/100km, a generátort 3 évente vagy 30 ezer kilométerenként kell szervizelni.

Az N70 két villanymotoros, összkerékhajtású konfigurációja 310 kW, azaz 422 LE csúcsteljesítményt ad le, a fékút 100 km/óráról 38,57 méter.