A hazánkon végigsöprő hőség miatt a rendőrség működésbe hozta a tömegoszlatásra tervezett járműveit – számolt be a közelmúltban a Vezess. A vízágyúkat azonban most nem az emberek távoltartására, hanem a kánikula enyhítésére használták a Hősök terén. A sajtó fokozott érdeklődésére reagálva a rendőrség a hivatalos oldalán mutatta be a speciális gépek kulisszatitkait a Készenléti Rendőrség (KR) szakembereinek segítségével.

„A Mercedes Actros tűzoltókocsi alapjára épített vízágyúk 2007 óta szolgálnak a KR kötelékében, és büszkén mondhatjuk, hogy eddig minden helyzetben kiválóan helytálltak” – mondta Patócs István alezredes, a KR Különleges Szolgálatok Igazgatósága Bevetési Főosztály III. Szállító Osztály vezetője.

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A járművek fűthető, téliesített tartálya 9000 liter ipari vizet képes tárolni, amelynek összetétele pontosan a fő feladatokhoz igazodik. Szükség esetén a vízutánpótlás megoldható tűzcsapból vagy természetes vizekből is. Tömegoszlatáskor a vízhez speciális kék színezőanyagot keverhetnek, amellyel könnyen azonosíthatóvá válnak a rendbontók.

„A vízágyúkat speciálisan kialakított, izraeli tervezésű védőburkolat veszi körül, amely megnehezíti, hogy kívülről felmásszanak rá és kárt tegyenek benne” – árulta el Kovács Attila törzszászlós, vízágyúparancsnok.

A rácsos ablakok mellett a kezelőszemélyzet egy teljes, 360 fokos kamerarendszeren keresztül kísérheti figyelemmel a külső eseményeket, amelyeket szükség esetén nagy teljesítményű reflektorokkal is megvilágíthatnak.

A járművet vezető sofőr mellett egy operátor foglal helyet: az ő dolga a 12 bar nyomáson üzemelő főtorony, az 5 baros kiegészítő vízágyú, valamint a védelmi rendszerek irányítása. Ha a helyzet úgy kívánja, a két személy felcserélhető, és át tudják venni egymás feladatait.

Amennyiben a járművet támadás érné, a beépített gázkiömlők segítségével könnygázt tudnak kibocsátani, míg az önvédelmi és tűzoltó habbal csúszóssá tehetik a gépkocsi felületét. A kerekeket szúrásálló betétekkel látták el, így defektet követően is képes még 60–80 kilométert megtenni a jármű. Az elejére szerelhető tolólap segítségével pedig az akadályokkal teli, romos utakon is utat tudnak törni.

A közvélemény a tömegoszlatással azonosítja ezeket az eszközöket, a gyakorlatban viszont a katasztrófavédelem megkeresésére jóval többször vetik be őket vízszállítóként vagy speciális oltójárműként, mint rendezvényeken. Jellemzően olyan káreseményeknél számítanak rájuk, ahol a főágyú extra nyomására van szükség, vagy ahol a vízvételi lehetőségek korlátozottak. A járművek folyamatosan feltöltött állapotban, azonnali indulásra készen állnak.

„Nagy élmény volt a nyári melegben bevezetett hűsítő akció, az embereknek nagyon tetszett vízágyúink frissítő hatásbemutatója, és meglepte őket a nagy, kék eszköz érkezése, de elég gyorsan partihangulat alakult ki a téren” – emlékezett vissza Kovács Attila törzszászlós, aki személyesen is jelen volt a frissítő bevetésen.

Milyen volt húsz éve a rendőrség vízágyúja? A Vezess megnézte, így te is láthatod: