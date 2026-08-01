A hazánkon végigsöprő hőség miatt a rendőrség működésbe hozta a tömegoszlatásra tervezett járműveit – számolt be a közelmúltban a Vezess. A vízágyúkat azonban most nem az emberek távoltartására, hanem a kánikula enyhítésére használták a Hősök terén. A sajtó fokozott érdeklődésére reagálva a rendőrség a hivatalos oldalán mutatta be a speciális gépek kulisszatitkait a Készenléti Rendőrség (KR) szakembereinek segítségével.
„A Mercedes Actros tűzoltókocsi alapjára épített vízágyúk 2007 óta szolgálnak a KR kötelékében, és büszkén mondhatjuk, hogy eddig minden helyzetben kiválóan helytálltak” – mondta Patócs István alezredes, a KR Különleges Szolgálatok Igazgatósága Bevetési Főosztály III. Szállító Osztály vezetője.
A járművek fűthető, téliesített tartálya 9000 liter ipari vizet képes tárolni, amelynek összetétele pontosan a fő feladatokhoz igazodik. Szükség esetén a vízutánpótlás megoldható tűzcsapból vagy természetes vizekből is. Tömegoszlatáskor a vízhez speciális kék színezőanyagot keverhetnek, amellyel könnyen azonosíthatóvá válnak a rendbontók.
„A vízágyúkat speciálisan kialakított, izraeli tervezésű védőburkolat veszi körül, amely megnehezíti, hogy kívülről felmásszanak rá és kárt tegyenek benne” – árulta el Kovács Attila törzszászlós, vízágyúparancsnok.
A rácsos ablakok mellett a kezelőszemélyzet egy teljes, 360 fokos kamerarendszeren keresztül kísérheti figyelemmel a külső eseményeket, amelyeket szükség esetén nagy teljesítményű reflektorokkal is megvilágíthatnak.
Amennyiben a járművet támadás érné, a beépített gázkiömlők segítségével könnygázt tudnak kibocsátani, míg az önvédelmi és tűzoltó habbal csúszóssá tehetik a gépkocsi felületét. A kerekeket szúrásálló betétekkel látták el, így defektet követően is képes még 60–80 kilométert megtenni a jármű. Az elejére szerelhető tolólap segítségével pedig az akadályokkal teli, romos utakon is utat tudnak törni.
„Nagy élmény volt a nyári melegben bevezetett hűsítő akció, az embereknek nagyon tetszett vízágyúink frissítő hatásbemutatója, és meglepte őket a nagy, kék eszköz érkezése, de elég gyorsan partihangulat alakult ki a téren” – emlékezett vissza Kovács Attila törzszászlós, aki személyesen is jelen volt a frissítő bevetésen.
Milyen volt húsz éve a rendőrség vízágyúja? A Vezess megnézte, így te is láthatod: