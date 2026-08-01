A siófoki körzeti megbízottak július 29-én, éjfél előtt pár perccel akartak ellenőrizni egy gépkocsivezetőt a Mártírok útján, miután észlelték, hogy a sofőrje bizonytalan úttartással közlekedik.

Mint a rendőrség beszámolójából kiderül az autóvezető a egyértelmű jelzések ellenére csak hosszas késlekedéssel állt meg, ami ekkor is inkább csak a jármű működésképtelenségének, mintsem a sofőr akaratának volt betudható. Az autó egyik kereke ugyanis defektes volt.

Ekkor azonban nyílvánvalóvá vált, hogy a bizonytalanság nem feltétlenül csak a járműtől ered. A 33 éves, budapesti férfivel szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket jelzett, ezért a járőrök előállították őt a Siófoki Rendőrkapitányságra. Ellene az ittas járművezetés miatt büntetőeljárás indult, jogosítványát pedig bevonták az egyenruhások.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet, aki ittasan, vagy kábítószer hatása alatt járművet vezet, elfogadhatatlan kockázatot vállal, és mások életét is veszélyezteti, mivel ilyenkor romlanak a vezetéshez szükséges képességek.