Még 2026. július 1-jén, éjszaka történt, hogy Siófokon a rendőrök intézkedni akartak egy francia rendszámú személygépkocsi sofőrjével szemben, aki fizetés nélkül hagyta el az egyik benzinkutat – derül ki az ügyészség beszámolójából.

A húszas éveiben járó sofőr a rendőrök megállásra történő felszólítását figyelmen kívül hagyta, és gépjárművével nagy sebességgel, hosszasan menekült a rendőrök elől. Eközben az elkövető Balatonőszödön egy olyan területre hajtott, ahonnan nem tudott továbbhaladni, azonban a rendőrök felszólításának továbbra sem tett eleget, ezért testi kényszer alkalmazásával szállították ki a gépkocsiból.

A férfi a rendőri intézkedés során mindvégig kitartóan, aktívan ellenállt, próbált a rendőrök fogásából szabadulni, majd ököllel többször megütötte az egyik rendőr arcát, akinek ettől zúzódásos sérülése keletkezett. A rendőrök végül elektromos sokkolót használtak az ellenszegülő férfival szemben.

A Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség a gépjármű sofőrjét gyanúsítottként hallgatta ki hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt, majd az elkövetőt őrizetbe vette és indítványozta a letartóztatását.

A nyomozó ügyészség a nyomozást soron kívül folytatta le és a letartóztatásban lévő elkövetőt gyorsított eljárásban bíróság elé állította.

A Siófoki Járásbíróság 2026. július 27-én – az ügyészi indítvánnyal egyezően – bűnösnek mondta ki a vádlottat hivatalos személy elleni erőszak bűntettében és 2 év, végrehajtásában 3 évre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte és 3 évre kiutasította Magyarország területéről. Az ítélet jogerős.