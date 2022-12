Akár 7,5 év szabadságvesztésre is ítélhetik azt a 33 éves férfit, aki 2020 nyarán, majd 2021-ben összesen tíz alkalommal tankolt úgy, hogy utána fizetés nélkül távozott az adott benzinkútról – derült ki a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség közleményéből.

A vádlott összesen 170 ezer forint kárt okozott, miközben több alkalommal kannába is töltött benzint.

Tettét a férfi valamennyi esetben korábban lopott rendszámokkal követte, így többrendbeli minősített lopás mellett egyedi azonosító jellel való visszaélés miatt is vádat emeltek vele szemben.

Ennél több is volt a rovásán, hiszen ez idő alatt több autót is feltört, amikből hangszórókat és akkumulátorokat lopott el. 2021 őszén ezek miatt már őrizetbe vették egyszer, de kihallgatását követően szabadon bocsátották akkor. Mivel ezután még két kerékpárt is ellopott, összesen 150 ezer forint értékben, letartóztatták a férfit.

Az ügyben várhatóan a Győri Járásbíróság fog döntést hozni, így arról is, hogy a halmazati szabályok adta lehetőséggel élve kiszabják-e rá a 7,5 évnyi börtönbüntetést.