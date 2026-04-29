A Purosangue különleges módon értelmezi újra a gran turismo fogalmát: négy oldalajtót és négy teljes értékű ülést társít az első tengely mögé tolt V12-es szívómotorral, valamint a differenciálművel egybeépített sebességváltóval (transaxle elrendezés.)  A most bemutatott Handling Speciale csomag a sportosság irányába tolja el az autó képességeit.

20 fotó

Módosították az aktív felfüggesztés beállításait: 10%-kal csökkent a karosszéria kimozdulása, így az autó közvetlenebb módon reagál a kormányparancsokra, ami gyors, illetve ismétlődő irányváltáskor hoz érezhetően dinamikusabb vezethetőséget.

Itt videón is megismerheted a Ferrari Purosangue Handling Speciale kiadást:

a videó a hirdetés után indul

A váltásvezérlést is áthangolták. Gyorsabban, határozottabban kapcsol a váltó, különösen verseny üzemmódban, illetve kikapcsolt ESC esetén. Javultak a gázreakciók, manuális üzemmódban 5500/perc fölött sportosabb, lelkesítőbb a váltó működése.

Még sportosabb a négyajtós Ferrari 6

Ehhez kapcsolódóan az utastérbe beszűrődő hangok minősége is megváltozott, különösen motorindításkor és gyorsítás során.

A kiélezett viselkedéshez egy sor exkluzív stíluselem társul: egyedi keréktárcsák esztergált felületű küllőkkel, szénszálas oldalsó panelek, matt fekete kipufogóvégek, piros helyett fekete márkalogó, selyemfényű Ferrari felirat, valamint az utastérben elhelyezett plakett hirdeti, hogy különleges Purosangue modellről van szó.

Még sportosabb a négyajtós Ferrari 7

 A Ferrari Purosangue (4973 x 2028 x 1589 mm, tengelytáv 3018 mm) 6,5 literes V12-es motorja 725 lóerőt ad le 7750/perc fordulatszámon, a motor legnagyobb forgatónyomatéka 716 Nm 3000 és 5750/perc között. A 2033 kg száraz tömegű jármű 3,3 mp alatt gyorsul nulláról 100 km/órára, innen tovább 200-ra még 7,3 másodpercig tart a sprint. A végsebesség meghaladja a 310 km/órát.

Még sportosabb a négyajtós Ferrari 8

