A Purosangue különleges módon értelmezi újra a gran turismo fogalmát: négy oldalajtót és négy teljes értékű ülést társít az első tengely mögé tolt V12-es szívómotorral, valamint a differenciálművel egybeépített sebességváltóval (transaxle elrendezés.) A most bemutatott Handling Speciale csomag a sportosság irányába tolja el az autó képességeit.

Módosították az aktív felfüggesztés beállításait: 10%-kal csökkent a karosszéria kimozdulása, így az autó közvetlenebb módon reagál a kormányparancsokra, ami gyors, illetve ismétlődő irányváltáskor hoz érezhetően dinamikusabb vezethetőséget.

Itt videón is megismerheted a Ferrari Purosangue Handling Speciale kiadást:

A váltásvezérlést is áthangolták. Gyorsabban, határozottabban kapcsol a váltó, különösen verseny üzemmódban, illetve kikapcsolt ESC esetén. Javultak a gázreakciók, manuális üzemmódban 5500/perc fölött sportosabb, lelkesítőbb a váltó működése.

Ehhez kapcsolódóan az utastérbe beszűrődő hangok minősége is megváltozott, különösen motorindításkor és gyorsítás során.

A kiélezett viselkedéshez egy sor exkluzív stíluselem társul: egyedi keréktárcsák esztergált felületű küllőkkel, szénszálas oldalsó panelek, matt fekete kipufogóvégek, piros helyett fekete márkalogó, selyemfényű Ferrari felirat, valamint az utastérben elhelyezett plakett hirdeti, hogy különleges Purosangue modellről van szó.

A Ferrari Purosangue (4973 x 2028 x 1589 mm, tengelytáv 3018 mm) 6,5 literes V12-es motorja 725 lóerőt ad le 7750/perc fordulatszámon, a motor legnagyobb forgatónyomatéka 716 Nm 3000 és 5750/perc között. A 2033 kg száraz tömegű jármű 3,3 mp alatt gyorsul nulláról 100 km/órára, innen tovább 200-ra még 7,3 másodpercig tart a sprint. A végsebesség meghaladja a 310 km/órát.

