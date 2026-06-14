Június 10-én hajnalban, a Nógrád vármegyében található Bátonyterenyén egy sofőr nem adott elsőbbséget a neki balról érkező személyautónak, ezért összeütköztek. A vétlen jármű megpördült és a vízelvezető árokba csapódott – adta hírül a Police.hu.

A balesetet okozó sofőr kiszállt az autójából, majd anélkül menekült el, hogy meggyőződött volna arról, megsérült-e valaki, illetve szükség van-e segítségre. A kiérkező rendőrök azonnal megkezdték az adatgyűjtést, valamint a balesetet okozó férfi felkutatását.

A közelben bujkáló sofőr csak akkor került elő, amikor hírét vette annak, hogy a vármegye bevetési egysége érkezett a helyszínre az előkerítése érdekében. A 22 éves férfit végül sikeresen előállították a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának Salgótarjáni Alosztályára, ahol gyanúsítottként hallgatták ki és büntetőeljárást indítottak vele szemben.

Az eljárás során kiderült, hogy a férfit a Salgótarjáni Járásbíróság korábban egy évre eltiltotta a járművezetéstől, ennek ellenére ismét vezetett. Az elkövető ellen nem ez az első ilyen eljárás. Az eltiltás ideje alatt a mostani esettel együtt már hetedik alkalommal ült volán mögé.

A vétlen sofőr az előzetes orvosi szakvélemény szerint 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A férfi ellen segítségnyújtás elmulasztása és járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűntettek miatt folytatnak eljárást. A férfi ellen segítségnyújtás elmulasztása és járművezetés az eltiltás hatálya alatt miatt indult büntetőeljárás – ezekért akár többéves szabadságvesztés is kiszabható. A rendőrök őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.