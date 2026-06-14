Az osztrák szövetségi kormány egységesíteni kívánja az osztrák közlekedési szabálysértésekre kiszabható büntetési tételeket és szigorítani kívánja a gyorshajtókra vonatkozó szankciókat – adta hírül a Kurier.at.

Jelenleg az egyes tartományokban eltérőek a büntetési tételek, de az osztrák közlekedési minisztérium tervei szerint 2027-ben ezek már egységessé válhatnak Ausztria területén. A kormány ennek érdekében módosítaná az osztrák KRESZ-t (“Straßenverkehrsordnung”), és az ezzel kapcsolatos tervezetet a szakmai szervezeteknek is bemutatná véleményezésre. A változások eredményeképpen mintegy 80 millió eurós plusz bevétellel számolnak.

Magasabb büntetés a gyorshajtóknak

A jövőben a 30 km/órát meghaladó sebességtúllépés alsó bírsághatára 150-ről 200 euróra emelkedne, a felső határ pedig továbbra is 5000 euró maradna. Változna a súlyosabb esetek szankcionálása is: a lakott területen legalább 40 km/órás, illetve lakott területen kívül legalább 50 km/órás túllépésért jelenleg kiszabható 300–5000 eurós bírságtartományt 400–6000 euróra tolnák fel.

Fix bírságok

Ausztriában a tervezet szerint egységes, fix bírságokat vezetnének be a leggyakoribb közlekedési szabálysértésekre. Ez azt jelentené, hogy a záróvonal átlépéséért 95 eurós, a behajtani tilos tábla figyelmen kívül hagyásáért 110 eurós, a szabálytalan parkolásért 60 eurós bírság járna. A gyalogos elsőbbségének meg nem adása a zebránál 85 euróba kerülne, míg a kerékpársáv autóval, vagy motorral történő szabálytalan használatát 80 euróval büntetnék.

Cél a balesetek csökkentése

Az osztrák szövetségi kormány azzal indokolja a változtatásokat, hogy a halálos kimenetelű balesetek egyharmadánál a gyorshajtás volt a fő indok. A hivatalos statisztikai adatok szerint tavaly 708-al több baleset történt (37 825), mint 2024-ben. Emellett 53 fővel nőtt a közlekedési balesetben elhunytak száma a tavalyi évben (403). Az elmúlt öt évben mindössze két esztendőben volt 400 felett a közlekedési balesetben elhunytak száma.

„A jelenlegi baleseti statisztikák egyértelműen rámutatnak arra, hogy további intézkedésekre van szükség” – nyilatkozta Peter Hanke közlekedési miniszter. Hozzátette: aki megszegi a közlekedési szabályokat, az nemcsak a saját magát, hanem a többi közlekedőt is veszélybe sodorja. Az egységes és következetes szabályozás hozzájárulhat a súlyos balesetek megelőzéséhez és az emberéletek védelméhez.

Az Osztrák Közlekedési Klub (VCÖ) alapvetően támogatja a büntetési tételek alsó, illetve első határának emelését, de azt is szorgalmazzák, hogy a súlyos gyorshajtások elkövetőit vegyék nyilvántartásba. Mindemellett inkább a jövedelemhez igazított büntetési tétételek bevezetését támogatnák.

„Aki lakott területen belül 50 km/óra helyett 90 km/órával, vagy lakott területen kívül a megengedett 100 km/órás tempó helyett 150 km/órával halad az mások életét veszélyezteti. A gyorshajtás során jóval nagyobb lesz a jármű fékútja egy esetleges baleset esetén, ami pedig beláthatatlan következményekkel jár a közlekedőkre nézve” – jegyezte meg Klara Maria Schenk, a VCÖ szakértője.

A tervezett szigorításokkal tehát az osztrák kormány jóval keményebben kívánja szankcionálni azokat, akik fittyet hánynak az előírt sebességhatárokra.