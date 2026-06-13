De miért? – merül fel a kérdés annak a jelenetnek a láttán, amelyet nemrég töltött fel a Facebookra a Veszprém vármegyei rendőrség. A felvételek tanúsága szerint Balatonalmádiban egy személyautó vezetőjének egy pillanatra kihagyott a figyelme. Az esetet a rendőrautó fedélzeti kamerája örökítette meg.

A sofőrnek az elsőbbségadás értelmezésével akadt gondja, mert ki akart kanyarodni egy védett úton érkező rendőrautó elé. Az ütközés elkerülése érdekében az egyenruhásoknak hirtelen kormánymozdulatot kellett tenniük. Nagy szerencse volt, hogy a szembe sávban éppen akkor nem haladt senki.

A sofőrrel szemben a rendőrök szabálysértési eljárást indítottak, mivel az elsőbbség meg nem adása a KRESZ egyik alapvető szabályának megsértése. A hatályos jogszabályok szerint ezért a járművezető akár 150 ezer forintos bírságot is kaphat (ha visszaeső ebben a kérdésben, akkor 300 ezer forintra is rúghat az összeg). Emellett akár 3 büntetőpontot is kaphatott a meggondolatlan manőverért.

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