Nehogy unatkozzon már a közönség két pályás esemény között, ezért a sportbírók és pályamunkások sokszor szórakoztatják a nagyérdeműt egyedi performansszal.

Így tett a hétvégén a 27 éves Novek László is. A fiatalember amellett, hogy már harmadik alkalommal bíráskodik a Forma-1-es Magyar Nagydíjon, a Foot Fighterz Breaking miskolci tánccsapatának tagja, így már sejthetitek, milyen műsort nyomott a pályán a pilótaparádé utáni üresjáratban.

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„Mindenkinek nyugodt szívvel ajánlom a sportbíráskodást. Bárki, aki motorsport-rajongó és kedvet kapna hozzá, hallotta barátoktól, tv-ben látja vagy akárhogyan is találkozik ezzel a munkával, bátran jelentkezzen, mert segítőkész társaság és remek dolog részese lenni ennek a világnak. Nagyon jó érzés, hogy a mi feladatunk is, hogy a verseny a lehető legjobban menjen le” – mesélte nekünk László.

Hogyan lehetek sportbíró Magyarországon? Magyarországon a Forma–1-es sportbíróvá válás útja a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség képzésén keresztül vezet. A Hungaroring tájékoztatása szerint sportbíró minden 18 és 70 év közötti, legalább középfokú végzettséggel rendelkező magyar állampolgár lehet, aki sikeresen elvégzi az MNASZ tanfolyamát és levizsgázik. A 2026-os új sportbírói tanfolyam díja 38 500 forint volt, ami az oktatás, a vizsga, a biztosítás és a hivatalos mellény költségét is tartalmazta. A képesítés megszerzése után a sportbírók külön jelentkezhetnek az egyes versenyekre – így a Magyar Nagydíjra is –, a végleges beosztásról azonban a versenyigazgató dönt, vagyis a tanfolyam elvégzése önmagában még nem garantál Forma–1-es szolgálatot.

„A sportbíróság nagy odafigyelést igényel, nem csak az oktatás részén, az egész szakma erre épül. Saját magunkra, a társunkra, a környezetünkre, a versenyzőkre. Ez az alapja és nyilván mellé jön, hogy éppen melyik szakágnál milyen rendszerek és szabályok szerint kell dolgoznunk” – zárta a magyar sportbíró.

Nem feltétlenül neki állt a zászló, de a körülmények végső soron Lando Norris kezére játszottak, simán nyerte az izgalmas F1-es Magyar Nagydíjat. A futam összefoglalóját itt találod: