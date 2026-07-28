Autó és kerékpáros ütközött össze július 18-án Győrben, a Szent István út és Gárdonyi utca kereszteződésében. A balesetben a kerékpáros a helyszínen életét vesztette. A járművezető a helyszínt elhagyta, majd ismeretlen helyre távozott, elrejtőzött a hatóságok elől.

Július 27-én a korábban menekülésben lévő férfi jelentkezett a győri kapitányságon. A rendőrök elfogták, majd gyanúsítottként hallgatták ki halált okozó közúti baleset okozása, járművezetés az eltiltás hatálya alatt és segítségnyújtás elmulasztása miatt.

Kihallgatását követően őrizetbe vették. A baleset körülményeit a rendőrség büntetőeljárás keretén belül, szakértők bevonásával vizsgálja.