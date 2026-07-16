Egy XIV. kerületi cégnél dolgozó férfi tett bejelentést a rendőrségre július 6-án, mivel nem találta a korábban a parkolóban hagyott céges autóját, irodájában hagyott laptopját, valamint pár ezer forint készpénzt.

A nyomozók szemlét tartottak, és az adatgyűjtés során eljutottak egy, a cégnél dolgozó nőhöz. Kiderült, hogy a nő párja juthatott be hajnalban a telephelyre és vihette el az autót, a pénzt és a számítógépet. Az ellopott dolgok összértéke több mint ötmillió forint volt.

A 41 éves elkövető az eset után két nappal, július 8-án délután önként megjelent a XIV. kerületi kapitányságon, ahol lopás gyanúja miatt hallgatták ki. A férfi elmondta, hogy miután ellopta a céges autót, rájött, hogy „hülyeséget csinált”, ezért egy XVII. kerületi zsákutcában hagyta a járművet. A laptopot eladta, a pénzt elköltötte. A nyomozók a kihallgatás során szerzett információk alapján az autót megkeresték, és visszaadták a cégnek.

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