Keserű szájízzel ért véget egy német pár dániai nyaralása: alig tíz percet töltöttek egy szupermarketben, amikor visszatérve 995 dán koronás, vagyis közel 48 ezer forintos parkolási felszólítást találtak az autón.

A pár Dánia nyugati partján fekvő Blåvand egyik Netto áruházánál állt meg. Nem parkoltak órákon át, nem foglaltak el mozgáskorlátozottaknak fenntartott helyet, és fizetés nélkül sem próbáltak meglógni. Egyszerűen elfelejtették beállítani és kitenni a parkolás idejét mutató parkolótárcsát. – írja a chip.de

A nyaralók szerint az összeg aránytalanul magas, ami a turisták megkopasztásával ér fel.

Magánparkolóban egészen más szabályok jöhetnek

Dániában fontos különbség van az önkormányzati, illetve a magánkézben lévő parkolók között. A közterületen kiszabott általános parkolási pótdíj 510 dán korona, vagyis körülbelül 24 500 forint. Bizonyos súlyosabb esetekben ennek a kétszerese is lehet.

A magánparkolókban azonban nem hatósági bírságról, hanem úgynevezett ellenőrzési díjról van szó. A parkoló használatával az autós lényegében elfogadja a táblákon feltüntetett feltételeket. Ha például előírás a parkolótárcsa használata, a díjmentes parkolás regisztrálása , akkor ezek megsértése esetén a társaság pótdíjat követelhet.

A dán autóklub, az FDM szerint a magáncégek díjaira nincs olyan egységes, törvényben rögzített felső határ, mint a közterületi parkolásnál. Teljesen szabad kezet azért nem kapnak: a követelésnek meg kell felelnie a szerződési jog arányossági és tisztességességi követelményeinek, a szabályokat pedig jól látható táblákon kell feltüntetni.

A TV Syd által idézett FDM-adatok szerint a magánparkolókban kiszabott pótdíjak jellemzően 800-900 korona, tehát nagyjából 38-43 ezer forint körül mozognak. Előfordultak azonban 1500-2000 koronás, vagyis 72-96 ezer forintos követelések is.

Magyar utazóként egyértelmű a történet tanulsága. Ha külföldön járunk és akár egy ismerős üzletlánc parkolójában állunk meg, ha van információs tábla, olvassuk el, fordítsuk le mobillal, mert lehet olyan használati feltételeket közölnek, amelyeket betartva tudjuk megúszni a hasonló bosszantó bírságokat.