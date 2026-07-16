Az ADAC szerint az egyik legnagyobb, mégis gyakran figyelmen kívül hagyott tényező az, amit magunkkal cipelünk – sokszor teljesen feleslegesen.

Minél nehezebb egy autó, annál több energiára van szükség a megmozdításához és gyorsításához. A német autóklub számításai szerint minden további 100 kilogramm terhelés akár 0,3 literrel is növelheti a 100 kilométerre jutó üzemanyag-fogyasztást.

Első hallásra ez nem tűnik drámai különbségnek, de hosszabb utakon, rendszeres használat mellett már érezhető összeg gyűlhet össze. Érdemes tehát időnként kipakolni a csomagtartót, és megszabadulni a hónapok óta hurcolt szerszámoktól, vizeskannáktól, sportfelszerelésektől vagy más szükségtelen tárgyaktól.

A pótkerék is több tíz kilogramm lehet

Az egyik állandó, mégis ritkán számításba vett teher a teljes méretű pótkerék. A kerékkel, emelővel és szerszámokkal együtt ez akár 20-25 kilogrammot is jelenthet.

Matthias Brügge, az Auto Bild szakértője szerint bizonyos esetekben egy tömítőfolyadékból és kompresszorból álló defektjavító készlet helyettesítheti a pótkereket. Ez nemcsak könnyebb, hanem több helyet is felszabadíthat a csomagtartóban.

A módszernek ugyanakkor megvannak a korlátai, és ha beüt a baj, nem biztos, hogy jól járunk a pótkerék elhagyásával (ami gyárilag egyre kevesebb autóban alapfelszerelés). Egy kisebb futófelületi sérülésnél működhet, egy kirepedt oldalfalnál, nagyobb vágásnál vagy súlyosan sérült abroncsnál azonban nem sokat ér. Aki gyakran jár rossz minőségű utakon vagy távol a segítségtől, annak a valódi pótkerék továbbra is komoly biztonsági tartalékot jelenthet.

A tetőbox sokkal többet számít, mint néhány nehéz csomag

Az ADAC szerint az egyik legnagyobb fogyasztásnövelő kiegészítő a tetőbox. Ebben az esetben nemcsak a plusztömeg jelent problémát: a doboz jelentősen rontja az autó légellenállását is.

Már 80 km/órás sebességnél körülbelül 11 százalékkal növekedhet a fogyasztás. Autópályán, 130 km/óránál pedig akár 2 literrel is több üzemanyag fogyhat 100 kilométerenként. Hasonló tesztet a Vezess is végzett, és saját mérésünk szerint nincs ordító differencia, de tény: a tetőbox növeli a fogyasztást.

Éppen ezért a nyaralás után nem érdemes hetekig az autón hagyni az üres tetőboxot. Bár kényelmesebb lehet halogatni a leszerelést, minden egyes autópályás út során feleslegesen égetjük vele az üzemanyagot.

Ugyanez igaz a tetőcsomagtartó rudakra és a kerékpártartókra is. Üresen kevésbé látványos a hatásuk, de nagyobb tempónál ezek is rontják a légellenállást, zajosabbá teszik az autót, és növelik a fogyasztást. A fogyasztáscsökkentéshez tehát nem mindig kell különleges vezetéstechnika vagy drága műszaki megoldás. Néha már az is sokat számít, ha kipakoljuk a csomagtartót, leszereljük az üres tetőboxot, és nem alakítjuk mozgó raktárrá az autónkat.