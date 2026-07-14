Csodát tett az euróhoz képest jelentősen megerősödött forint, 75 562 használt személyautó érkezett be az országba és állt forgalomba 2026 első felében, ami 13 823 darabbal több az előző év azonos időszakánál. A 22,5 százalékos növekedés a forgalmat bonyolító kereskedők szerint a 350 forint környékére süllyedő euró-árfolyamnak köszönhető.

A kormányváltást már az év elejétől beárazó árfolyam miatt 10-20-30 millió forintokat spóroló leggazdagabbak által beszerzett szupersportkocsikról és luxusszedánokról pár napja írtunk részletesen, most pedig azt mutatjuk meg, miből hozattak be sokkal többet nyugatról (és miből jóval kevesebbet) az erős forintjukkal régen látott pozícióba emelkedett átlagpolgárok.

Meglepő Model 3 beszakadás

A Skoda Octavia, a Volkswagen Passat és az Audi A4 behozatala ugrott meg a legnagyobb mértékben az importautók tízes listáján az év első felében. Mi azonos ebben a három modellben, azon kívül, hogy a VW-konszernes rokonság miatt az alkatrészeik többsége ugyanaz? Egyik sem SUV, és egyik sem ázsiai.

Azért érdemes ezt kiemelni, mert a hazai újautó-piacon nyolc SUV és nyolc ázsiai (japán és dél-koreai) személyautó sorjázik a top 10-ben, ezzel szemben a használtan megvásárolt és behozott modelleknél egyetlen egy szabadidő-autót sem került be az élmezőnybe.

Kereskedőkkel beszélgetve kiderül, hogy bár alapvetésnek gondolnánk, ezer százalékban a hazai kereslet befolyásolja, hogy mit hoznak be Nyugat-Európából, ez azért nem teljesen van így a valóságban. Sokszor a kinti kínálat alapozza meg a döntéseiket, konkrétan, hogy a tapasztalataik szerint min kereshetnek a legtöbbet (és aztán arra próbálják rábeszélni itthon az ügyfelet). Jelentős újautó-értékesítést bonyolító hazai márkakereskedés vezetőjétől is hallottunk már olyat, hogy a bizniszt kiegészítendő, kutatják kint a beragadt használtautó-készleteket, amiket csomagban még olcsóbban tudnak megvásárolni. Aztán idehaza már csak az értékesítőiken múlik, hogy a kissé bizonytalan ügyfelet rá tudják-e venni a megvásárlására. Az erős forint hónapjaiban bizonyára ők is többet portyáztak a Lajtán túl, sokszor lízingcégek telephelyein.

Visszatérve a toplistára, tízből kilenc modellnél darabszám-növekedést mutat a Datahouse statisztikája, egyedül a Tesla Model 3 szürkeimportja csökkent 2026 első felében, utóbbi valószínűleg sokakat meglephet.

Modell Használtan behozott, majd forgalomba állt személyautók száma (darab) Változás 2025. 01-06-hoz képest (százalék) 1. Volkswagen Golf 2269 9,7 2. Volkswagen Passat 2154 24,8 3. Opel Astra 1901 13,4 4. Ford Focus 1853 3,9 5. Audi A4 1692 23,4 6. Skoda Octavia 1351 38,4 7. Tesla Model 3 1343 -19,4 8. Opel Corsa 1187 7,9 9. Ford Fiesta 980 20,2 10. Audi A3 951 19,9

A Model 3 visszaesése ugyanakkor közel sem jelenti a Teslától való elfordulást, a Model Y-ból ugyanis eközben sokkal többet trélereztek be a nepperek az országba, mint korábban. Igaz, jóval alacsonyabb darabszámról emelkedett sokat százalékosan a forgalomba helyezéseik száma.

Jelenleg a hetedik és a tizenkettedik helyen állnak Elon Musk világhódításra szánt termékei, mindössze e két villanyautó szerepel a húszas listán. A BMW i3 kipottyant innen azok után, hogy valóban nagyot ment a kis német villanyos az elmúlt években.

Ravasz neppertrükk terjed Magyarországon Egyre több használt autó vásárlásánál érhet aranyat egy új vizsgálati módszer, amely több százezres, akár milliós megtakarítást hozhat a vevőnek, áthúzva ezzel az ügyeskedők számításait.

Régen láttunk olyat is, hogy egyetlen Mercedes-Benz modell sincs a listán, a nem is olyan régen még abszolút listavezető 3-as BMW is lassan kiesik a listáról a trend szerint. Érdekes, hogy a BMW- és Mercedes-domináns évek után 2026-ra már egyértelműen az Audi lett a szürkeimport vezető prémium márkája idehaza.

Modell Használtan behozott, majd forgalomba állt személyautók száma, 2026. 01-06. (darab) Változás 2025. 01-06-hoz képest (százalék) 11. Kia Ceed 951 10,2 12. Tesla Model Y 919 165,6 13. Toyota Yaris 876 22 14. Opel Meriva 868 -1,8 15. Hyundai I30 820 12 16. Hyundai Kona 784 72,3 17. Ford Kuga 774 129,6 18. BMW 3 766 20,8 19. Audi A6 765 28,7 20. Suzuki Swift 753 18,9

Csúszik lefelé az Opel

A márkalista dobogóján nem hozott érdemei mozgást az árfolyam változása, továbbra is a Volkswagen, a Ford és az Opel termékei gurulnak fel a legnagyobb számban a trélerekre tőlünk nyugatra. Talán utóbbi helyzete a leginkább a figyelemre méltó, hosszabb időszakot vizsgálva azt látni, hogy a használtautó-piacon is megindult egyfajta lassú leszakadás a csúcstól. Miközben az országban még mindig Opelből fut legtöbb, az újautó-piacnak már egyáltalán nem tényezője a márka, és úgy tűnik, a használtak között is megindult a hátrébb sorolódás.

A német prémiumok közül a Mercedes és a BMW ugyan még top 10-es brand, de jóval elmaradt idén az erősödésük a piac egészének 22,5 százalékos növekedésétől.

Melyik országrészbe jön be a legtöbb használt autó? A 75 562 darab kintről érkezett személyautónak a 13 százaléka Budapesten állt forgalomba (9759 darab) január eleje és június vége között, vagyis lakosságarányosan egyértelműen alulreprezentált a főváros az országon belül. Abszolút listavezető Pest megye (12 162 darab,16 százalék), majd Győr-Moson-Sopron (5200, 7 százalék) és Borsod megye (4043 darab, 5 százalék) következik.

Márka Használtan behozott, majd forgalomba állt személyautók száma, 2026. 01-06. (darab) 1. Volkswagen 9575 2. Ford 6477 3. Opel 6114 4. Audi 4950 5. Toyota 4336 6. Hyundai 3977 7. Mercedes 3503 8. BMW 3318 9. Kia 3289 10. Skoda 3020

A húszas márkalista második felét a Tesla nyitja úgy, hogy volt már ennél előrébb is az amerikai villanyautó-márka, amely idén nem sokat profitált a piac növekedéséből. Miközben a lista elejét a németek dominálják, a második része sokkal színesebb: japánok, franciák, Fiat és SEAT, jóval változatosabb a kép, mint az újautós toplistán.

Márka Használtan behozott, majd forgalomba állt személyautók száma, 2026. 01-06. (darab) 11. Tesla 2450 12. Suzuki 2177 13. Renault 2087 14. Honda 1939 15. Mazda 1930 16. Nissan 1893 17. Peugeot 1765 18. Fiat 1682 19. SEAT 1387 20. Mitsubishi 1225

A Datahouse szegmensek szerinti felosztása is nagyon más a használtan behozott személyautóknál. A piac negyedét a C-alsó-közép-kategória teszi ki, egyáltalán nincs SUV a dobogón. Ez a Volkswagen Golf és a Ford Focus kategóriája, de hivatalosan ide sorolják a Skoda Octaviát is.