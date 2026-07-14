Csodát tett az euróhoz képest jelentősen megerősödött forint, 75 562 használt személyautó érkezett be az országba és állt forgalomba 2026 első felében, ami 13 823 darabbal több az előző év azonos időszakánál. A 22,5 százalékos növekedés a forgalmat bonyolító kereskedők szerint a 350 forint környékére süllyedő euró-árfolyamnak köszönhető.
A kormányváltást már az év elejétől beárazó árfolyam miatt 10-20-30 millió forintokat spóroló leggazdagabbak által beszerzett szupersportkocsikról és luxusszedánokról pár napja írtunk részletesen, most pedig azt mutatjuk meg, miből hozattak be sokkal többet nyugatról (és miből jóval kevesebbet) az erős forintjukkal régen látott pozícióba emelkedett átlagpolgárok.
Meglepő Model 3 beszakadás
A Skoda Octavia, a Volkswagen Passat és az Audi A4 behozatala ugrott meg a legnagyobb mértékben az importautók tízes listáján az év első felében. Mi azonos ebben a három modellben, azon kívül, hogy a VW-konszernes rokonság miatt az alkatrészeik többsége ugyanaz? Egyik sem SUV, és egyik sem ázsiai.
Azért érdemes ezt kiemelni, mert a hazai újautó-piacon nyolc SUV és nyolc ázsiai (japán és dél-koreai) személyautó sorjázik a top 10-ben, ezzel szemben a használtan megvásárolt és behozott modelleknél egyetlen egy szabadidő-autót sem került be az élmezőnybe.
Kereskedőkkel beszélgetve kiderül, hogy bár alapvetésnek gondolnánk, ezer százalékban a hazai kereslet befolyásolja, hogy mit hoznak be Nyugat-Európából, ez azért nem teljesen van így a valóságban. Sokszor a kinti kínálat alapozza meg a döntéseiket, konkrétan, hogy a tapasztalataik szerint min kereshetnek a legtöbbet (és aztán arra próbálják rábeszélni itthon az ügyfelet). Jelentős újautó-értékesítést bonyolító hazai márkakereskedés vezetőjétől is hallottunk már olyat, hogy a bizniszt kiegészítendő, kutatják kint a beragadt használtautó-készleteket, amiket csomagban még olcsóbban tudnak megvásárolni. Aztán idehaza már csak az értékesítőiken múlik, hogy a kissé bizonytalan ügyfelet rá tudják-e venni a megvásárlására. Az erős forint hónapjaiban bizonyára ők is többet portyáztak a Lajtán túl, sokszor lízingcégek telephelyein.
Visszatérve a toplistára, tízből kilenc modellnél darabszám-növekedést mutat a Datahouse statisztikája, egyedül a Tesla Model 3 szürkeimportja csökkent 2026 első felében, utóbbi valószínűleg sokakat meglephet.
|Modell
|Használtan behozott, majd forgalomba állt személyautók száma (darab)
|Változás 2025. 01-06-hoz képest (százalék)
|1.
|Volkswagen Golf
|2269
|9,7
|2.
|Volkswagen Passat
|2154
|24,8
|3.
|Opel Astra
|1901
|13,4
|4.
|Ford Focus
|1853
|3,9
|5.
|Audi A4
|1692
|23,4
|6.
|Skoda Octavia
|1351
|38,4
|7.
|Tesla Model 3
|1343
|-19,4
|8.
|Opel Corsa
|1187
|7,9
|9.
|Ford Fiesta
|980
|20,2
|10.
|Audi A3
|951
|19,9
A Model 3 visszaesése ugyanakkor közel sem jelenti a Teslától való elfordulást, a Model Y-ból ugyanis eközben sokkal többet trélereztek be a nepperek az országba, mint korábban. Igaz, jóval alacsonyabb darabszámról emelkedett sokat százalékosan a forgalomba helyezéseik száma.
Jelenleg a hetedik és a tizenkettedik helyen állnak Elon Musk világhódításra szánt termékei, mindössze e két villanyautó szerepel a húszas listán. A BMW i3 kipottyant innen azok után, hogy valóban nagyot ment a kis német villanyos az elmúlt években.
Ravasz neppertrükk terjed Magyarországon
Egyre több használt autó vásárlásánál érhet aranyat egy új vizsgálati módszer, amely több százezres, akár milliós megtakarítást hozhat a vevőnek, áthúzva ezzel az ügyeskedők számításait.
Régen láttunk olyat is, hogy egyetlen Mercedes-Benz modell sincs a listán, a nem is olyan régen még abszolút listavezető 3-as BMW is lassan kiesik a listáról a trend szerint. Érdekes, hogy a BMW- és Mercedes-domináns évek után 2026-ra már egyértelműen az Audi lett a szürkeimport vezető prémium márkája idehaza.
|Modell
|Használtan behozott, majd forgalomba állt személyautók száma, 2026. 01-06. (darab)
|Változás 2025. 01-06-hoz képest (százalék)
|11.
|Kia Ceed
|951
|10,2
|12.
|Tesla Model Y
|919
|165,6
|13.
|Toyota Yaris
|876
|22
|14.
|Opel Meriva
|868
|-1,8
|15.
|Hyundai I30
|820
|12
|16.
|Hyundai Kona
|784
|72,3
|17.
|Ford Kuga
|774
|129,6
|18.
|BMW 3
|766
|20,8
|19.
|Audi A6
|765
|28,7
|20.
|Suzuki Swift
|753
|18,9
Csúszik lefelé az Opel
A márkalista dobogóján nem hozott érdemei mozgást az árfolyam változása, továbbra is a Volkswagen, a Ford és az Opel termékei gurulnak fel a legnagyobb számban a trélerekre tőlünk nyugatra. Talán utóbbi helyzete a leginkább a figyelemre méltó, hosszabb időszakot vizsgálva azt látni, hogy a használtautó-piacon is megindult egyfajta lassú leszakadás a csúcstól. Miközben az országban még mindig Opelből fut legtöbb, az újautó-piacnak már egyáltalán nem tényezője a márka, és úgy tűnik, a használtak között is megindult a hátrébb sorolódás.
A német prémiumok közül a Mercedes és a BMW ugyan még top 10-es brand, de jóval elmaradt idén az erősödésük a piac egészének 22,5 százalékos növekedésétől.
Melyik országrészbe jön be a legtöbb használt autó?
A 75 562 darab kintről érkezett személyautónak a 13 százaléka Budapesten állt forgalomba (9759 darab) január eleje és június vége között, vagyis lakosságarányosan egyértelműen alulreprezentált a főváros az országon belül.
Abszolút listavezető Pest megye (12 162 darab,16 százalék), majd Győr-Moson-Sopron (5200, 7 százalék) és Borsod megye (4043 darab, 5 százalék) következik.
|Márka
|Használtan behozott, majd forgalomba állt személyautók száma, 2026. 01-06. (darab)
|1.
|Volkswagen
|9575
|2.
|Ford
|6477
|3.
|Opel
|6114
|4.
|Audi
|4950
|5.
|Toyota
|4336
|6.
|Hyundai
|3977
|7.
|Mercedes
|3503
|8.
|BMW
|3318
|9.
|Kia
|3289
|10.
|Skoda
|3020
A húszas márkalista második felét a Tesla nyitja úgy, hogy volt már ennél előrébb is az amerikai villanyautó-márka, amely idén nem sokat profitált a piac növekedéséből. Miközben a lista elejét a németek dominálják, a második része sokkal színesebb: japánok, franciák, Fiat és SEAT, jóval változatosabb a kép, mint az újautós toplistán.
|Márka
|Használtan behozott, majd forgalomba állt személyautók száma, 2026. 01-06. (darab)
|11.
|Tesla
|2450
|12.
|Suzuki
|2177
|13.
|Renault
|2087
|14.
|Honda
|1939
|15.
|Mazda
|1930
|16.
|Nissan
|1893
|17.
|Peugeot
|1765
|18.
|Fiat
|1682
|19.
|SEAT
|1387
|20.
|Mitsubishi
|1225
A Datahouse szegmensek szerinti felosztása is nagyon más a használtan behozott személyautóknál. A piac negyedét a C-alsó-közép-kategória teszi ki, egyáltalán nincs SUV a dobogón. Ez a Volkswagen Golf és a Ford Focus kategóriája, de hivatalosan ide sorolják a Skoda Octaviát is.
Ennyit drágultak az autók 10 év alatt Magyarországon
Összehasonlítottuk tíz közkedvelt modell mai árát az öt és tíz évvel ezelőttivel. Látványosak a forintos összegek egymás mellett.