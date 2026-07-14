India hatalmas ország, ahol gyakran óriási távolságokat kell megtenniük az utasoknak. Rengeteg ember számára azonban csak a busz jelenti a reális, megfizethető utazási módot, ezért alakult ki az a sajátos igény az ottani utazóközönség részéről, hogy egy autóbusz ne csak utazási eszköz legyen, hanem akár éjszakai szállás is. Az európaiak számára mindez furcsán hangozhat, de ha azt vesszük, hogy egy nyugat–déli irányú, Mumbai-Bangalore út akár 12-15 órát is igénybe vehet autóbusszal, akkor már mindjárt más megvilágításba kerül a dolog.

A Volvo Buses hosszú ideje jelen van az indiai piacon és néhány napja bemutatták a 9600-as modell utastéri ágyakkal rendelkező változatát. Az autóbusz sajátos utastér‑koncepciót valósít meg, amely egyszerre szolgálja a rövid és a hosszú távon utazókat, és egyensúlyt teremt a kétféle igény között.

Az újdonság utasterét úgy alakították ki, hogy 2+1 soros elrendezésben kényelmes, turista buszokban használt utasüléseket építettek be, amelyeket évtizedekkel ezelőtt még szokás volt “repülőgépüléseknek” is hívni. A valóságban azonban ezek az ülések már jóval kényelmesebbek azoknál az ülőalkalmatosságoknál, mint amilyeneket a fapados légitársaságok általában használnak.

Nem engedik, hogy unatkozz

Ezek a székek ugyanis dönthető háttámlával, kartámasszal, integrált, széles, bőrborítású fejtámlával vannak ellátva. 27 széket pedig kihajtható lábtámasszal is felszereltek. Ennek köszönhetően még az ülő utasok is felvehetnek egy félig fekvő, kényelmes pózt az utazáshoz. Nem hangzik rosszul, nemde? Az ülések háttámlájába ráadásul olyan színes kijelzőket helyeztek el, amelyeken az utasok filmeket nézhetnek az utazás ideje alatt.

Oké, de akkor hol jut hely a kényelmes alváshoz? A Volvo Buses a fejtérben alakított ki hálóbokszokat, amelyek lehetnek egy, vagy kétszemélyesek. Ezek is magas komfortfokozattal bírnak. Úgy alakították ki őket, hogy a körülményekhez képest teljes mértékben kielégítsék a magánszféra igényeit.

Ennek megfelelően még a dupla hálóhelyek is függönnyel elválaszthatók, sőt, egyedi levegőbefújással, olvasólámpával és utaskísérő gombbal rendelkeznek. Ezeket a paneleket a hálóbokszok tetején helyezték el. Maguk a hálófülkék is egyébként elfüggönyözhetők, ami sokat jelent akkor, amikor valaki szeretné nyugalomban és zavartalanul tölteni az éjszakát.

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Privát szféra kimaxolva

A háromtengelyes, 15 méter hosszú autóbuszon összesen 51 hely áll rendelkezésre. Hálóhelyből pedig szám szerint 21 található az autóbuszon. Érdekesség, hogy már rögtön az első ajtónál elhelyeztek egy könnyűszerkezetes falat a vezető mögött, ami egyfelől csökkenti az utastér felmelegedését, másfelől pedig növeli a fedélzeten utazók magánszféráját.

Az utazók a padló alatt található, hat köbméteres csomagtérben helyezhetik el a csomagjaikat, de a kisebb táskák, például retikülök, vagy hátizsákok akár az utastérben is elférnek. Fontos azonban megjegyezni, hogy az utastér egyedi kialakítása miatt az ülések felett nem állnak rendelkezésre klasszikus értelemben vett kalaptartók. Az utasok kényelmét fentieken kívül modern és esztétikus beltéri dizájn, hangulatvilágítás, mobiltelefon‑töltési lehetőségek, egy minikonyha és egy fedélzeti toalett szolgálja.

A Volvo 9600 hajtásáról egy kifejezetten az indiai piacra kifejlesztett, VEDX8 típusú motor gondoskodik. A soros elrendezésű, hathengeres, turbódízel erőforrás 300-360 lóerős teljesítményszinteken elérhető. A környezetvédelmi besorolása a BS6, ami az Euro VI-os emissziós normák szintjéhez mérhető.

Az újdonság láttán sokan csak egy dolgot kérdeznek: vajon mennyibe kerülhet egy ilyen full extrás autóbusz? A svéd gyártó azonban még nem tette közzé a piaci árát.