A ZF olyan új vezetéstámogató asszisztenst mutatott be, amely automatikusan kormányoz, süllyeszti a padlószintet és fékez, hogy a megállókba érkezés minden eddiginél simább legyen.

A városi buszok mindennapi vezetésében gyakran kell olyan manővereket véghez vinni, amelyek nagy odafigyelést igényelnek. Hogy ez mennyire sikerül precízen, gyakran a sofőr koncentrációján és pillanatnyi hangulatán múlik, miközben az álló utasok minden apró fékezést és kormánymozdulatot azonnal megéreznek. A tehetetlenségi erő rájuk hat a legerősebben, ezért a buszmegállókba érkezés és az onnan való kiállás kiemelt figyelmet érdemel.

A ZF a világ egyik legismertebb globális mobilitási technológiai vállalata, amely járműipari rendszerek, hajtáslánc-technológiák, valamint futómű- és kormányrendszerek fejlesztésével és gyártásával foglalkozik. A leggyakrabban azonban a futóművek és kormányrendszerek terén találkozhatunk ezzel a márkanévvel. Úgy tűnik, ez változni fog a jövőben, mivel olyan megoldással álltak elő, ami simábbá és könnyebbé teheti a buszvezetést.

A City Bus Assist nevű újdonságot a ZF a szakmának nemrég mutatta be, a nagyközönség pedig szeptemberben, a hannoveri IAA haszonjármű‑kiállításon találkozhat vele. A fejlesztés célja, hogy simábbá és kiszámíthatóbbá tegye a buszmegállókba történő beállásokat és ennek érdekében több fejlesztést integrál egyetlen, összehangolt megoldásba.

Az automatikus kormányrásegítés a járdaszegély mentén vezeti a járművet nagy pontossággal. A felfüggesztés automatikusan és fokozatosan lesüllyed a járdasziget szintjére, így akadálymentes beszállást tesz lehetővé. Eközben a jármű szabályozott, kiszámítható módon lassul, ami növeli az utasok komfortját és csökkenti a hirtelen mozdulatokból adódó kellemetlenségeket. Mind a vezető, mind az utasok számára a be- és kihajtás így nyugodtabb, zökkenőmentesebb és biztonságosabb lesz.

Fejlesztésünk a fejlett vezetéstámogató rendszerek, a futóművezérlés és kritikus szoftverfunkciók összehangolására épül, hogy a veszélyes vagy nehéz helyzetekben hatékony támogatást nyújtsunk a járművezetőknek” — Ivan Brajdic, a ZF haszonjármű megoldások divíziójának kutatás‑fejlesztési vezetője.

A CBA révén tehát kényelmesebbé válhat a városi buszok vezetése, amiből pedig az utasok is profitálhatnak.